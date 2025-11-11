Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Benézel a lábai közé, átlátszó ruhában vadít a szexi énekesnő

Antonella Fiordelisi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 05:00
énekesnőszexi
A tévét is meghódította az egykori vívólány. Antonella Fiordelisi ruhája sok mindent elárul.

Azt nem tudjuk, hogy visel-e fehérneműt, Antonella Fiordelisi vívónő mindenesetre szexi megjelenéssel csábította el az olasz tévénézőket. A vívóból lett médiasztár hazájában egy énekes műsorban vett részt.

First Episode of the Program Tale e Quale Show
Antonella Fiordelisi Fotó: Mondadori Portfolio

A show-nak a hét végén vége lett, Antonella pedig átlátszó ruhában búcsúzott a színpadtól.

