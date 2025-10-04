Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Hiába a 32 év körkülönbség, újabb sztárpárról pletykálnak a kebelcsoda rajongói

Shaquille O’Neal
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 05:00
felnőttfilmespletyka
Belindultak a találgatások. 32 évvel fiatalabb lánnyal hozták hírbe Shaquille O'Nealt.
B.
A szerző cikkei

Elképsztő pletyka kelt szárnyra a korábbi profi kosárlabdázóról, Shaquille O'Nealről. Az 53 éves legendát és a felnőtt tartalmakat készítő Sophie Raint félreérthető pozícióban kapták lencsevégre a lány 21. születésnapi partiján. A kép vírusként terjedt el a közösségi médiában, azonnal beindítva a találgatásokat arról, hogy a két híresség vajon egymással randizik-e – írja a Daily Star.

Shaquille O'Neal
Shaquille O'Neal és Sophie Rain elképesztő pletyka főszereplői lettek Fotó: PA / Northfoto

O'Neal azonban tiszta vizet öntött a pohárba, és egy Instagram-bejegyzésben határozottan cáfolta a pletykákat. 

Nem randizok ilyen fiatallal, de randizni fogok az anyáddal, és csinálok neked egy testvért

– üzente annak, aki elterjesztette róla a hamis hírt.

Sophie Rain saját bevallása szerint nagy rajongója Shaquille O'Nealnek, ezért született a közös kép. A felnőtt tartalmakat gyártó 21 éves lány szexi képeivel egyébként a legnagyobb kosárlabdázóknál is többet keres.

Tavaly majdnem többet kerestem, mint LeBron James. Ő 56 millió dollárt, én 43 milliót

– árulta el egy másik felnőttfilmes sztárral, Camilla Araújóval közös podcastjében Sophie.

Social Media Celebrity Camilla Araujo Spotted In Los Angeles
Sophie Rain szexi képeivel a legnagyobb kosárlabda sztároknál is többet keres Fotó: Wilbert Roberts / Getty Images

 

 

 

 

 

