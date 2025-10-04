Hiába a 32 év körkülönbség, újabb sztárpárról pletykálnak a kebelcsoda rajongói

Elképsztő pletyka kelt szárnyra a korábbi profi kosárlabdázóról, Shaquille O'Nealről. Az 53 éves legendát és a felnőtt tartalmakat készítő Sophie Raint félreérthető pozícióban kapták lencsevégre a lány 21. születésnapi partiján. A kép vírusként terjedt el a közösségi médiában, azonnal beindítva a találgatásokat arról, hogy a két híresség vajon egymással randizik-e – írja a Daily Star.
O'Neal azonban tiszta vizet öntött a pohárba, és egy Instagram-bejegyzésben határozottan cáfolta a pletykákat.
Nem randizok ilyen fiatallal, de randizni fogok az anyáddal, és csinálok neked egy testvért
– üzente annak, aki elterjesztette róla a hamis hírt.
Sophie Rain saját bevallása szerint nagy rajongója Shaquille O'Nealnek, ezért született a közös kép. A felnőtt tartalmakat gyártó 21 éves lány szexi képeivel egyébként a legnagyobb kosárlabdázóknál is többet keres.
Tavaly majdnem többet kerestem, mint LeBron James. Ő 56 millió dollárt, én 43 milliót
– árulta el egy másik felnőttfilmes sztárral, Camilla Araújóval közös podcastjében Sophie.
