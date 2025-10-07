Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ez bizony felnőtt tartalom, melltartó nélkül fotózták az agyontetovált sportolót

Little Bellsy
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 05:00
Arabella Del Bussomodellboksz
Alig takar valamit a szexi bokszoló. Little Bellsy otthon hagyta a melltartót.

Arabella Del Busso az Instagramon Little Bellsy néven vált ismertté. A démoni szépség eredetileg fehérnemű modell volt, ezt követően azonban a boksz világába kóstolt bele, és több show-meccsen is ringbe lépett.

Little Bellsy ökölvívóként és bokszolóként is ismert
Little Bellsy ökölvívóként és bokszolóként is ismert Fotó: Paul Harding

Legújabb fotóján csak tangát visel, a ciciket pedig kezével próbálja eltakarni több-kevesebb sikerrel.

A képet ide kattintva, vagy az Instagram felkeresése gombra kattintva tudod megnézni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
