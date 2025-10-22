Mellvillantós estélyiben hódított az Eb-győztes focistalány

Chloe Kelly, az Európa-bajnok angol válogatott szélsője szombaton este megmutatta, hogy nemcsak a pályán, hanem a vörös szőnyegen is igazi sztár. A British Museum báljára húzott, merészen kivágott pink ruhájában mindenkit lenyűgözött – a rajongók és a fotósok is alig győzték kapkodni a fejüket.
A futballsztár Instagramon megosztotta a gálán készült merész képeket, a bejegyzéshez pedig ennyit írt: „Mi is szeretünk kicsípni magunkat.” Másnap viszont már újra a csapaté volt a főszerep – Kelly hétfőn csatlakozott az angol válogatotthoz, amely a héten Brazíliával és Ausztráliával játszik barátságos mérkőzéseket.
A 27 éves Európa-bajnok szélső tavaly nyáron a spanyolok elleni döntő büntetőpárbajában lőtte be az utolsó, győzelmet érő tizenegyest, és ezzel robbant be a köztudatba – azóta pedig az angol női futball egyik legfényesebb csillaga.
A szélső klubszinten is új fejezetet nyitott: a Manchester Cityből az Arsenalhoz igazolt, ahol hamar a szurkolók kedvencévé vált.
Mindig is azt mondtam, az Arsenal-szurkolók a legjobbak. Hatalmas megtiszteltetés, hogy most az ő csapatukat erősíthetem
– mondta a csinos futballsztár, aki láthatóan tökéletesen egyensúlyoz a csillogás és a kemény munka között.
