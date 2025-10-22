SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Mellvillantós estélyiben hódított az Eb-győztes focistalány

Chloe Kelly
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 05:00
Európa-bajnokruha
A brit futballsztár szombat este igazi filmsztárként tündökölt a British Museum bálján. Chloe Kelly egy feltűnően merész, mélyen kivágott ruhában érkezett, amivel azonnal magára vonta minden tekintetet.

Chloe Kelly, az Európa-bajnok angol válogatott szélsője szombaton este megmutatta, hogy nemcsak a pályán, hanem a vörös szőnyegen is igazi sztár. A British Museum báljára húzott, merészen kivágott pink ruhájában mindenkit lenyűgözött – a rajongók és a fotósok is alig győzték kapkodni a fejüket.

Chloe Kelly igencsak merész ruhában pózolt a nagy estén
Chloe Kelly igencsak merész ruhában pózolt a nagy estén / Fotó: Alex Burstow

Chloe Kelly a foci mellett modellkedni is szokott 

A futballsztár Instagramon megosztotta a gálán készült merész képeket, a bejegyzéshez pedig ennyit írt: „Mi is szeretünk kicsípni magunkat.” Másnap viszont már újra a csapaté volt a főszerep – Kelly hétfőn csatlakozott az angol válogatotthoz, amely a héten Brazíliával és Ausztráliával játszik barátságos mérkőzéseket.

A 27 éves Európa-bajnok szélső tavaly nyáron a spanyolok elleni döntő büntetőpárbajában lőtte be az utolsó, győzelmet érő tizenegyest, és ezzel robbant be a köztudatba – azóta pedig az angol női futball egyik legfényesebb csillaga.

A szélső klubszinten is új fejezetet nyitott: a Manchester Cityből az Arsenalhoz igazolt, ahol hamar a szurkolók kedvencévé vált. 

Mindig is azt mondtam, az Arsenal-szurkolók a legjobbak. Hatalmas megtiszteltetés, hogy most az ő csapatukat erősíthetem

– mondta a csinos futballsztár, aki láthatóan tökéletesen egyensúlyoz a csillogás és a kemény munka között.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
