Lufimelleket villantott a darázs derekú modell - Videó

A 35 éves Chloe Saxon egy elismert modell, színésznő, influencer, médiaszereplő és közösségi média sztár az Egyesült Államokból, Floridából. Híresen ismert a dögös külsejéről és a hivatalos Instagram-fiókján található lenyűgöző fotóiról.
Számos híres márkával és népszerű magazinnal együttműködött már. Ezenkívül Saxon a Fashion Nova nevű ruházati márka márkanagykövete. Szerepelt egy dokumentumfilmben is a Channel 5 csatornán. Nos, ő szeretné követni ideálja példaképét, Kim Kardashiant. Több műtéten is átesett, hogy úgy nézzen ki, mint Kardashian. Az elmúlt néhány évben fenékműtét is bevállalt.
„Hajtás” – írta találóan legújabb videójához, amiben nem csak vezetői tudását, de hatalmas kebleit és feltöltetett fenekét is megmutatta.
