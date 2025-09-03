Lufimelleket villantott a darázs derekú modell - Videó

A 35 éves Chloe Saxon egy elismert modell, színésznő, influencer, médiaszereplő és közösségi média sztár az Egyesült Államokból, Floridából. Híresen ismert a dögös külsejéről és a hivatalos Instagram-fiókján található lenyűgöző fotóiról.

Számos híres márkával és népszerű magazinnal együttműködött már. Ezenkívül Saxon a Fashion Nova nevű ruházati márka márkanagykövete. Szerepelt egy dokumentumfilmben is a Channel 5 csatornán. Nos, ő szeretné követni ideálja példaképét, Kim Kardashiant. Több műtéten is átesett, hogy úgy nézzen ki, mint Kardashian. Az elmúlt néhány évben fenékműtét is bevállalt.

„Hajtás” – írta találóan legújabb videójához, amiben nem csak vezetői tudását, de hatalmas kebleit és feltöltetett fenekét is megmutatta.