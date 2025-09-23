Átlátszó ruhában villantott ciciket a tévés bombázó

A sprintkirály Usain Bolttól a kerékpáros sztár Chris Froome-on és a bokszbajnok Anthony Joshuán át az F1-legenda Mika Häkkinenig, a sportvilág számos csillaga emelte jelenlétével a Pho3nix Alapítvány zürichi jótékonysági gáláját. Mégis ellopta a showt a britek népszerű műsorvezetőnője, az átlátszó ruhában domborító Laura Woods.

Laura Woods a BL-meccseken is gyakran dolgozik a brit tévéközvetítésekben

Fotó: Alex Livesey - Danehouse

A Usain Bolttal interjút is készítő riporter a kinézetével (főleg a melleit láttató, áttetsző ruhájával) elvonta a figyelmet a sport nagyágyúiról.

Laura Woods idén tért vissza szülés után

Az Arsenal-rajongó tévés bombanő – aki nemrég elrontotta Szoboszlai Dominik csapattársa, Virgil van Dijk nevét – egyébként tavaly két különleges ok miatt is kihagyott több futball- és bokszmeccset. Miután hiányolni kezdték a rajongók, Laura elárulta: nyaralása során súlyos arcsérülést szenvedett egy széttört lámpa szilánkjaitól.

Végül csak idén tavasszal tért vissza a képernyőre, miután januárban világra hozta kisfiát, Leót – emlékeztet a Sport Bild. Az apa egyébként szintén híresség: Adam Collard fitneszedző és tévés személyiség.