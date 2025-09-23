Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Átlátszó ruhában villantott ciciket a tévés bombázó

Laura Woods
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 05:00
szexi képekerotikaátlátszó
Laura Woods mellbedobással lett a sportgála szépe.
LL
A szerző cikkei

A sprintkirály Usain Bolttól a kerékpáros sztár Chris Froome-on és a bokszbajnok Anthony Joshuán át az F1-legenda Mika Häkkinenig, a sportvilág számos csillaga emelte jelenlétével a Pho3nix Alapítvány zürichi jótékonysági gáláját. Mégis ellopta a showt a britek népszerű műsorvezetőnője, az átlátszó ruhában domborító Laura Woods.

Laura Woods a BL-meccseken is gyakran dolgozik a brit tévéközvetítésekben
Laura Woods a BL-meccseken is gyakran dolgozik a brit tévéközvetítésekben
Fotó: Alex Livesey - Danehouse

A Usain Bolttal interjút is készítő riporter a kinézetével (főleg a melleit láttató, áttetsző ruhájával) elvonta a figyelmet a sport nagyágyúiról. 

Laura Woods idén tért vissza szülés után

Az Arsenal-rajongó tévés bombanő – aki nemrég elrontotta Szoboszlai Dominik csapattársa, Virgil van Dijk nevét – egyébként tavaly két különleges ok miatt is kihagyott több futball- és bokszmeccset. Miután hiányolni kezdték a rajongók, Laura elárulta: nyaralása során súlyos arcsérülést szenvedett egy széttört lámpa szilánkjaitól.

Végül csak idén tavasszal tért vissza a képernyőre, miután januárban világra hozta kisfiát, Leót – emlékeztet a Sport Bild. Az apa egyébként szintén híresség: Adam Collard fitneszedző és tévés személyiség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu