Bikiniben állt ki az ablakba a 29 éves színésznő, kilátszódtak a mellei

Az utóbbi időben inkább szexi tartalmaival gyűjti a rajongókat, mintsem hivatásával, a 29 éves színésznő, Eleonora Bertoli. Az olasz szépség Instagram-oldala tele van pikáns fotókkal, nem véletlenül toborzott már több mint 2 millió követőt magának. Ők valamennyien láthatták, ahogy legutóbb egy bikiniben állt ki az ablakba az arizoniai Phoenixben, sőt még azt is, ahogy kilátszódott az egyik mellbimbója.