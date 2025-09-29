Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Bikiniben állt ki az ablakba a 29 éves színésznő, kilátszódtak a mellei

Eleonora Bertoli
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 05:00
Még a mellbimbója is kilátszódott. Eleonora Bertoli színésznő nem fogta vissza magát.
Az utóbbi időben inkább szexi tartalmaival gyűjti a rajongókat, mintsem hivatásával, a 29 éves színésznő, Eleonora Bertoli. Az olasz szépség Instagram-oldala tele van pikáns fotókkal, nem véletlenül toborzott már több mint 2 millió követőt magának. Ők valamennyien láthatták, ahogy legutóbb egy bikiniben állt ki az ablakba az arizoniai Phoenixben, sőt még azt is, ahogy kilátszódott az egyik mellbimbója.

 

