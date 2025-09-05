Átlátszó fehér csipkében állt az ablakba a szőke üzletasszony, mindenki őt bámulta

Mathild Tantot és ikernővére, Pauline talán az egyik legismertebb Instagram-testvérpáros, de az tuti, hogy az OnlyFanson több ezren kedvelik a huncut párost. A lányok modellkedéssel kezdték a karrierjüket, majd saját fürdőruha és fehérnemű márkát is piacra dobtak.
Saját portékájukat rendre reklámozzák is, és nem mondhatni, hogy túl szemérmesek lennének. Mathild legutóbb Rómában - és Rómának - mutatta meg a bájait, ugyanis egy kb. semmit nem takaró fehér csipkecsodában állt be az ablakba.
