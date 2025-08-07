Nem bírsz máshova nézni: elhagyta bikinifelsőjét a szőke bombázó

"Hogy egy kicsit megfűszerezzem a nyarad", közölte tétovázás nélkül az a Pauline Tantot, aki fogta magát és közölt magáról jó pár szexi fotót, ha már a nyár az utolsó hónapjába érkezett. A szőke bombázó a képváltogatás során pedig szokásához híven egyáltalán nem volt szégyenlős. Alkotásai között megtalálhatóak olyanok is, amelyen "véletlenül" elhagyta a fürdőruha felsőjét,vagy épp megigazítja azt úgy, hogy keblei tökéletesen látszódnak a kamerában. A képeket itt tudod megnézni.