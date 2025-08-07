Brutálisan dögös szettben jelent meg a Szigeten Fesztiválon Pusztai Liza

Pusztai Liza, kétszeres világ- és Európa-bajnoki aranyérmes, olimpikon kardozó nemcsak az érmekért vív elszántan, hanem stílusban is könnyedén ver mindenkit. Legutóbbi megjelenésénél egy olyan brutálisan dögös szettben jelent meg a Sziget Fesztiválon, hogy konkrétan forrt körülötte a levegő. Egy pillanatra el is felejtettük, hogy ő amúgy egy gyilkos precizitással dolgozó profi sportoló – mert most úgy festett, mint egy kifutóról érkezett divatikon.
Szettje egyszerre volt vagány, nőies és tökéletes: egy testhez simuló, szexi, mégis ízléses kezeslábasban hódított – a tökéletes egyensúly a vagányság és a nőiesség között. Ehhez pedig egy fekete, térd alá érő magassarkú csizmát vett fel, amely látszólag elég kényelmetlen egy fesztiválhoz, de Liza stílusát ez egy pillanatig sem zavarta. Sőt! Ez a magassarkú egyértelműen a szett koronája volt.
Nem is csoda, hogy a közösségi médiában is tarol: több mint 12 ezren követik TikTokon, és közel 62 ezres rajongótábora van Instagramon – hiszen Pusztai Liza nemcsak elképesztően tehetséges, de brutálisan dögös is.
