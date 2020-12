Weisz Fanni döbbenetes vallomása: Nem találkozhattam a családommal

Vajon ki tiltotta meg neki?

Vajon ki tiltotta meg neki?

Elképesztő őszinteséggel vallott elmúlt időszakáról a gyönyörű modell. Weisz Fanni éveken keresztül alkotott egy párt Hajmásy Péterrel, akivel évekig házasságban is élt.

Idén nyáron sokkoló bejelentést tett a páros: elválnak útjaik.

A modellre nem sokkal később rá is talált a szerelem, sőt édesanyjával, Ágnessel is kibékült. Fanni a Hot! magazinnak most arról beszélt, hogy korábban nem önszántából szakította meg a kapcsolatot a szeretteivel.

– Az ünnepeket viseltem a legnehezebben. Fontos lett volna, hogy velem legyen az anyukám, a mama, a papa és a tesóm. Nagyon szenvedtem. Tudtam, hogy a nagypapám beteg, hiányzott, hogy megöleljem. Ez fájt a legjobban. Mosolyogtam, de belül mindig sírtam. Szerettem volna anyunak és a mamának is virágot adni anyák napján, de nem találkozhattam velük . A szívem mélyén tudtam, hogy ez így nem jó. A barátnőm nagyon sokat segített, hogy tisztán lássak, hálás is vagyok érte – fogalmazott Fanni a lapnak, amivel arra is utalhatott, hogy valaki eltiltotta családjától...

A modell egyébként nemrég tetoválást készíttetett, amivel kapcsolatban elmondta: már évek óta tetováltatni akart, de férje, Hajmásy Peti nem örült neje ötletének, ezért a béke kedvéért inkább lemondott vágyálmáról.