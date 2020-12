Kibékült nagyszüleivel Weisz Fanni, mégsem találkozhatnak

Weisz Fanni közel öt évig egyáltalán nem beszélt a szeretteivel, de miután újra rátalált a szerelem Bókay Gergő oldalán, a rokonokkal is újra a régi a kapcsolata. Ám a Blikk szerint a modell alig élvezhette imádott nagyszülei társaságát, és a vírus miatt pedig sokáig kell még várnia, mire újra megölelheti István papát és Gizi mamát.

– Legutóbb körülbelül két hónapja voltunk náluk, de akkor is maszkban és a kellő távolságot megtartva találkoztunk. Nagyon hiányoznak már, most is szerettünk volna menni, de én kicsit náthás voltam, így nem mertünk elindulni – mondta a lapnak Fanni, aki szinte minden nap beszél videócseten imádott nagyszüleivel, ám fél, hogy a karácsonyt idén nem töltheti együtt velük.







© Knap Zoltán

Nagyon vártam már a karácsonyt, hogy hosszú idő után ismét együtt lehetünk, de félek, idén ez mégsem teljesül, pedig nagyon jó lenne. Papa nagyon beteg volt, megküzdött a rákkal, legyőzte, de éppen ezért nagyon kell rá vigyáznunk, ez a legfontosabb

– folytatta a modell, akit nagyon bánt, hogy sokáig kizárta családját az életéből, ám nagyjából egy éve Fanni felkereste az édesanyját, Ágnest, valamint a mamáját és papáját is és végül kibékültek egymással.