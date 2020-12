Születésnapján üzent Koltai Róbert: Látnunk kell, hogy mennyien mentek el!

77 éves lett Koltai Róbert. A Bors ez alkalomból, természetesen a járványügyi szabályokat betartva csak telefonon, de felköszöntötte a színészlegendát.

December 16-án ünnepli 77. születésnapját Koltai Róbert. A színművészt ez alkalomból hívtuk fel. A vonal végén úgy tűnt, jól fogadja korát:

Én úgy fordítom le, hogy két hetes vagyok!

Ennél aligha állhatna jobban hozzá az életkorát jelentő számokhoz!









Noha a koronavírus-járvány szempontjából veszélyeztetett korban van, ám szerinte ez csak papíron igaz.



Élőben nagyon is jól bírom az iramot, de igazság szerint jobban szeretem, ha dolgozhatok is. – magyarázta a Borsnak Koltai, aki azt is elárulta, hogyan tölti a mai napot és a közelgő ünnepeket.

– Ma és karácsonykor is legfeljebb skype-on találkozom a családdal, vagyis a fiammal és az unokákkal, ugyanis vigyáznak rám. Hiába magyarázom, hogy egyáltalán nem érzem a koromat. Amikor csak tehetem, jövök-megyek. Mostanában sportolás gyanánt lejárok sétálni a Rákos-patakhoz.









Ugyanakkor azt is hozzátette: sajnos tisztában kell lennünk a pandémia veszélyeivel.

Látnunk kell, hogy mennyien mentek el az utóbbi hetekben csak a mi szakmánkból!

És hogy milyen hosszabb távú tervei vannak?

– Az egyik utolsó munkám, ami függőben van – már volt belőle bemutató –, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban a Sose halunk meg musical. Imádta a közönség, minden oké volt!