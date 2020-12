Nem csitul a botrány a Farm VIP-ben - Sydney van den Bosch állítja: Nem követtem el bűncselekményt! - Videó

Betelt a pohár a Farm VIP szépségénél, de most itt nálunk rendbe teszi a dolgokat.

Sötét felhők gyülekeztek Sydney van den Bosch feje föltött, a rajongók ugyanis teljesen kiakadtak a Farm VIP ifjú szépségkirálynőjének viselkedésén és a kizárását követelték, miután csaláson kapták a műsor szerkesztői. A mikrofonfelvételekből ugyanis hamar kiderült, hogy Terecskei Rita és Vasvári Vivien keddi párbaján a modell titokban súgott a rasztahajú énekesnőnek, amit később próbált kimagyarázni és némiképp tagadni is. A nép akarata hamar teljesült, - igaz Sydneyt nem zárták ki a műsorból -, de Rita után ő lett a következő kiseső.

A modell szerda este, még a műsorkezdés előtt élőzésbe kezdett az Instagramján, ahol elmondta, hogy egyáltalán nem bánta meg, hogy segített a barátnőjének , szerinte ugyanis ez normális emberi reakció volt a részéről. Ám érdekes módon a kommentelők nem is ezen voltak fennakadva, hanem inkább azon, hogy miután a műsorvezető, Demcsák Zsuzsa mindezzel szembesítette, a modell magyarázkodásba és tagadásba kezdett, neki és a társainak is, ami már a második kínos szituációja volt a napokban Sydneynek. A héten ugyanis az is kibukott, hogy Vivivel a két fiú, Kucsi és Zalán kigolyózásáról beszélgettett és bár mint ötletgazda a két lány azóta is hevesen egymásra mutogat, a bevágott felvételrészlet Vivit igazolja, s úgy tűnik a modell szájából hangzott el először a ravasz terv...









Sydney Instagramját elöntötték a negatív kommentek:

„Megint kevered a szart”

„Miért kellett hazudnod?”

„Sunyi vagy, az a baj!”

„Csaló vagy!”

„Ez aljas húzás volt!”

„Hányok tőled, Sydney!”

A Bors kíváncsi volt a modell miként vélekedik a történtekről, és hogyan magyarázza a kínos szituációkat.

- A képernyőn nézve, néhány percbe sűrítve egy kívülállónak nem feltétlenül ugyanúgy jönnek át azok a pillanatok, érzések, amiket a forgatások alatt megéltünk. A külvilágot kizárva, több hetet töltöttünk együtt, és valóban szoros barátságok is szövődtek közöttünk, a Farmon pedig csak egymásra számíthattunk.

A párbajok során, érthető módon azon voltunk, hogy segítsük azokat a társainkat, akiket szeretnénk még viszont látni. A döntő kapujában már különösen felfokozódtak az izgalmak, a játék hevében pedig teljesen magával ragadtak a történések, de kizárólag a segítség szándéka vezérelt. Főleg, amikor láttam, hogy Rita leblokkolt.