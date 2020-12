Hackertámadás érte Vasvári Vivient: Fecsó segít neki talpra állni

Egyre kapósabbak a magyar sztárok a hackerek körében: pár napja Vasvári Vivien Instagram profilját is megpróbálták feltörni és most nem is tudja használni. A z anyuka így több tízezres követőtáborát veszítette el, amivel jelentős anyagi kárt is szenvedett, ugyanis így több reklámszerződéstől is eleshet, mint influenszer.

Vivinek többen is segítenek, hogy most létrehozott, új profilját is hamar meg tudja tölteni követőkkel, több sztár is megosztotta saját oldalán, hogy mi történt arra buzdítva saját táborát, kövessék be újra az anyukát. Köztük van volt férje, Fecsó is, aki már korábban elmondta lapuknak mindenben támogatja Vivient, hisz ő a gyermeke édesanyja. Igaz eddig a kijelentésig hosszú út vezetett: szakításuk után nyilvánosan cukkolták egymást és sértegették, végül viharosan de sikerült elválniuk. Most ebből is látszik, hogy kezd enyhülni a kettejük közötti feszültség és most már inkább támogatják egymást.

Egyébként nem csak Vivien oldalát tulajdonították el így. Lékai Kiss-Ramóna is járt már hasonló cipőben, ő akkor több mint 160 ezres követőtáborától esett el, Tápai Szabina pedig 102 ezer követőt vesztett két éve. Legutóbb pedig Kajdi Csaba, azaz Cyla profilját is ellopták, igaz neki végül sikerült vissaszereznie 231 ezeres követőtáborát.