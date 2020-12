Kikészült Vasvári Vivien: zokogva omlott össze

Mélypontra került Vasvári Vivien a Farm VIP műsorában.

Hétfő este elérkezett az összeköltözés ideje, innentől egy fedél alatt élnek a sárga és a piros csapat tagjai. Ráadásul elkezdődött az egyéni játék, hiszen a végén a Farm VIP-ben is csak egy maradhat.









Talán éppen ez a teher az, aminek súlya alatt Vasvári Vivien megroppant lelkileg. Hétfő este hiába ünnepelték egy szüreti mulatsággal, hogy többé senkinek nem kell a pajtában aludnia, Vivi nem tudott osztozni a többiek örömében.









„Jelenleg mélyponton vagyok és fáradt is vagyok. Új számomra a közeg, Ági és Évike sincs már itt, most jutottam el arra a pontra, hogy kivagyok. Most ilyen kedvem van, de a napok majd eldöntik, merre alakulnak a dolgok. Én nem biztos, hogy mindent szeretnék megbeszélni a többiekkel, vannak dolgok, amik számomra magánügyek. Ha ez esetleg kihat a játékomra, akkor sincs semmi probléma, igyekszem majd kezelni” - mondta Vivi, akit az is nyomaszt, hogy egyelőre nem érzi magát közel a többi játékoshoz.









„Egyedül érzem most magam, nyilván nekem kellene beilleszkednem a már összeszokott csapatba, de ez csak akkor működhet, ha a többiek is hagyják, és még nem tartok ott, hogy beleillenék ebbe a közösségbe” - magyarázta Vivien.