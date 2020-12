A rajongók Sydney van den Bosch kizárását követelik a Farm VIP-ből

A TV2-n futó Farm VIP-ban már csak hatan maradtak: Horváth Éva, Kucsera Gábor, Sydney van den Bosch és Terecskei Rita a sárga csapatból, illetve Novák Zalán és Vasvári Vivien a pirosak közül. Közeledve a döntő felé egyre jobban elharapódznak az indulatok és most csalással vádolják a volt szépségkirálynő Sydney-t.

A 18. adásban Sydney ötlete alapján a négy lány összefogott a fiúk ellen, hogy legyen esélyük a győzelemre. Az adás végén ennek ellenére végül Rita és Vivi mérkőztek meg egymással a bennmaradásért. Rita a logikai feladatot választotta, viszont a feladat megoldása közben lefagyott, így végül Sydney súgta meg neki a megoldást a feladványra.

Bár a volt szépségkirálynő folyamatosan próbálja törölni a kommenteket, amiket Instagram- és Facebook-felületein kap, de azok így is ömlenek rá folyamatosan.

– Nyilván ez a komment is törlésre fog kerülni. Gyönyörű vagy egyébként női szemmel is, ez tény, viszont azt a sunyiságot, amit tegnap láttunk, nos, egy róka is megirigyelné (…) Azt gondolom, hogy tipikus példája vagy a mondásnak, miszerint nem minden arany, ami fénylik

– írta az egyik hozzászóló.

– Csalásért haza kellett volna zavarni... – olvasható többektől is.







Sydney-t ekézik, miközben Vivit támogatják a műsor nézői © Instagram

A műsor rajongói megkérdőjelezik Sydney becsületességét és sportszerűségét, és követelik nem csak az ő kizárását, de Rita hazaküldését is, miközben Vasvári Vivi mellett többen kiállnak, és nagyon szurkolnak neki, hogy bent maradjon a műsorban.

Hát ez a Sydney kész vicc… Remélem te mész vissza, és megmutatod nekik A rajongók szerda estig izgulhatnak, hogy lesz-e a csalásnak következménye, és végül Rita vagy Vivi marad bent az újrajátszott párbajban.