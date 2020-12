Ördög Nóra a Dancing with the Stars-ról: Détár Enikőnek szerintem is a TOP3-ban lett volna a helye - Videó

Internetes kommentharag zúdult a Dancing with the Stars élő show-ja után a műsorvezetőre és zsűritársaira, a nézők egy része szerint miattuk esett ki a nagy közönségkedvenc a műsorból. A közelgő karácsonyról is beszéltünk.

A múlt heti élő show után sok támadás érte a zsűrit amiatt, hogy végül a nagy esélyesnek tartott Détár Enikő esett ki a műsorból.

Enikőnek szerintem is a TOP3-ban lett volna a helye, mégis tiszta a lekiismeretünk. Enikőék mindig magas pontszámokat kaptak, és végül nem is a mi sorrendünk, hanem a nézők szavazatai döntöttek. A nézőké, akik ezek szerint nem szavaztak és nem mentették meg Enikőéket, ilyen értelemben ez sokkal inkább a nézők felelőssége, mint a mienk. Eszembe nem jutott, hogy veszélyzónába kerülnek, és nem jutnak tovább.

Talán az igazi baj inkább Tóth Dávidék felpontozásával volt?

Minden produkció mögött a teljesítményt pontozzuk, azt pedig igenis díjazni kell, ha valaki az adottságaihoz képest sokat fejlődött. Egy gyengébb produkcióra éppúgy jár a sok pont, ha ember feletti teljesítmény van mögötte. Ha a képességeket pontoznánk, az első adás után vége lehetne a műsornak, hiszen már akkor is tisztán látszik az, kinek megy könnyedén, igazán jól a tánc, és kinek nem. Azt, ahogy például Tóth Dávid fejlődött az elmúlt 8 hétben, és egyáltalán eljutott idáig, nem tudom kevesebb ponttal illetni, hiszen az ő teljesítménye igenis ennyi pontot ér. De még egyszer mondom, nem szabad elfelejteni, hogy a nézők döntöttek. Mondok még egy furcsát: Enikőék Gaby Spanicékkal álltak a végén a veszélyzónában, így például Győrfi Dani is több szavazatot kapott a nézőktől, mint Gaby. A nézők a kezükben tartják a műsor alakulását, és ez épp így jó. Mi csak sorvezetőt adunk a zsűripultban a szakmai véleményünkkel. Én egyáltalán nem bánom, hogy a végén a néző dönt, a műsort végül is az ő kedvükért készítjük!







Óriásplakáton is szerepelt © Bors

Elképzelhetőnek tartja, hogy végül egy gyengébb produkciókat nyújtó páros nyeri majd meg a versenyt?

Sok versenyben előfordult már, hogy a kevésbé tehetséges nagy közönségkedvencek, akik elmeneteltek a döntőig, végül mégsem nyertek, ugyanis a vége felé a nézők igazságérzete mégis az adott műfajban tehetségesebb versenyző felé billentik a mérleg nyelvét. De azt se felejtsük el, ez nem egy szakmai verseny, hanem egy szórakoztató műsor, ahol sok dolog dönt, amikor a néző leadja a szavazatát. Kíváncsian várom, hogy alakul a hátralévő két adás.







A Kismenők forgatásán © TV2

Azt érzem, hogy ebbe a műsorba rettenetesen bevonódott érzelmileg is. Ez a táncos múltja miatt van?

Egyrészt azért, de egyébként sem volt még olyan műsorom, amibe ne vonódtam volna be. Hetekig együtt élünk ezekkel a párosokkal, a fájdalmukkal és az örömükkel, nagyon megélem én is az ő teljesítményüket. Ez a műsor mutatta meg azt is a nézőknek, hogy mennyire fontos a tánc az életében. A tánc a kamaszkorom meghatározója. Talán azért nem voltam problémás kölyök, mert a tánc keretet adott az életemnek, jó társaságban voltam, és lekötött.







A Televíziós Újságírók díjának átadóján © Bors

Miért hagyta abba, ha ennyire meghatározó volt?

Versenytáncosként heti öt edzésem volt, és tíz évig majdnem minden hétvégén versenyem. Az érettségi után Budapestre kerültem főiskolára, és ugyan hétvégente hazajártam, és megpróbáltuk az akkori táncos párommal behozni az egész hetes lemaradást, de fél év után be kellett látnom, hogy ez nem megy, mással táncolni pedig nem akartam itt Budapesten. El kellett tehát döntenem, hogy a táncra teszek fel mindent, és megpróbálok abból megélni, vagy mást választok. Végül arra jutottam, hogy túl sok más dolog is érdekel ahhoz, hogy csak ezzel foglalkozzak.







A Star Academy műsorvezetőjeként © Bors

Pásztor Anna elmesélte, hogy milyen sebeket okozott benne, hogy egy komoly sérülés miatt fel kellett adnia a New York-i tánciskolát. Önben is vannak még sebek?

Ez egy fiatalkori hobbi volt, sebek nem maradtak bennem, szeretettel gondolok rá. A táncnak köszönhetem, hogy képes voltam megélni a nőiességemet, megismerni a testemet, hogy képes vagyok magas sarkúban levonulni egy lépcsőn akkor is, ha emberek százai figyelnek.

Elképzelhetőnek tartja, hogy egyszer visszamegy a próbaterembe?

Nem valószínű. A tánc szeretete megmaradt, és ha buli van, biztos, hogy áttáncolom az éjszakát. Az is igaz, hogy jó volna felnőtt fejjel találni még egy olyan sportot, ami ennyire leköt, de ma már azt sem tudom megoldani, hogy edzésként táncoljak.

Az is nagy szervezés, a hajnali és az éjszakai órákra jut, hogy el tudjak menni mondjuk futni, azt, hogy valaki hozzám alkalmazkodjon, vagy időre odaérjek valahova, aligha lenne lehetséges 2 gyerekkel. A férjemet, Palit (Nánási Pál fotós – a szerk.) nem vonzza a tánc, vele sem tudnék elmenni táncolni, tőle pedig nem szeretnék időt elvenni. Buliban szeret táncolni, de csak velem, és az is inkább ütemes, laza lötyögés (nevet).

Mici annyi idős most nagyjából, mint amikor ön elkezdett táncolni. Ő nem lép erre a pályára?

Jár balettre, de most leginkább a légtorna érdekli. Nem feltétlenül szeretném, hogy élsportoló legyen, de hogy olyan mozgást űzzön, amit élvez és leköti, azt igen. Venci egyébként most focizik, de a nagy szerelem nála a dzsú­dzsucu. Úszásra is járnak, jártak, de az inkább nekünk, szülőknek volt fontos, hogy minél előbb megtanuljanak biztonságosan úszni.

Tavasszal beszélgettünk egy másik nagy szenvedélyéről, az akarattyai kisboltról, amiből még kettőt szerettek volna nyitni.

Azokkal kapcsolatban most a koronavírus minket is óvatosságra intett, kivárunk. Az új boltoknak csak a helye volt meg, és egy félkész konténerváz, ami az alapja lett volna, de az megmaradt, így anyagi veszteség nem ért minket. Majd ha lehetőségünk lesz rá, megnyitjuk, de addig is, pénteken elindult a webshopunk.

Hogyan tervezik most a karácsonyt?