Kockahas vagy tánctudás? Mire szavaznak a nézők a Dancing With The Stars-ban?

Győri Dani és Tóth Dávid is elődöntős, amit valljuk be, nem feltétlenül a tánctudásuknak köszönhetnek. Persze sokat fejlődtek, de a kivillanó lapos hasuk valóságos szavazatmágnes.

Ahogy közeledik a döntő, egyre feszültebb a hangulat a TV2 táncos showműsora, a Dancing With The Stars háza táján, Détár Enikő és Baranya Dávid kiesése például nagyon heves indulatokat generált a tévénézők és internetezők körében is. Sokan ugyanis a zsűrit hibáztatták a szerintük rossz pontozás miatt, mások viszont azzal magyarázták az egyik legjobb páros távozását, hogy hiába táncol gyengébben mondjuk Tóth Dávid kajakos, ha nagyobb a rajongótábora, mint a színésznőnek, akkor az utóbbinak biztos helye van a műsorban.

A legjobb öt páros között ott találjuk partnerével Győrfi Dánielt is, aki ugyan már a verseny első adásában kiesett, de a koronavírus-járvány miatt visszahívták, aztán ő maga is megfertőződött, így karanténban volt, de végül mégis az elődöntőig juthatott. Nyilvánvaló, hogy a fiatal Győrfi tánctudása nem összemérhető Détár Enikő képességeivel, de a helyzet az, hogy nem is egymáshoz kell mérni őket.







© TV2/DWTS

A zsűri a pontjait az egyéni fejlődés alapján osztja ki – kivéve Schiffer Miklóst, aki múlt szombaton mindenkinek 10 pontot adott, ami értelmezhetetlen teljesítmény, mintha ott sem lett volna – és ez egyértelműen a férfi versenyzőknek kedvez. Ők ugyanis a nulláról, de azt sem túlzás állítani, hogy mínuszról indultak, hiszen egyetlen lépést sem táncoltak soha, a mozgáskultúrájuk többüknél egy totyogó kisbaba szintjén volt.







© Ripost

Győrfi Dani és Tóth Dávid az induláshoz képest most a Bolsoj Balett szólótáncosainak érezhet magát, pár hónap alatt ugyanis sikerült rávenniük a csípőjüket a körkörös mozgásra, a lábaik már nem kontrolláltalanul rugdosódnak és a karjaik is szépen tarják a táncpartnereiket. Ez pedig tetszik is a nézőknek, így ezért szavaznak sokan a fiúkra. És persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a srácoknak van még egy titkos, szavazatvonzó fegyvere: a kockahas. Egy látványos táncos műsort többségében nők néznek, akiknek, ha választani kell a látvány vagy egy tökéletesen kivitelezett női tánclépés között, nem hezitálnak. Már ment is a szavazat pozitív vizuális ingerre.







© TV2/DWTS

Még két adás van hátra, és öt páros maradt versenyben a TV2 grandiózus táncos műsorában. A két fiú, Dávid és Dani, Pásztor Annával, Gelencsér Timivel és Gabriela Spanic-kal verseng a legjobb táncos címért. Vajon kire és mi alapján fognak voksolni a nézők?