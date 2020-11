Gabriela Spanic: Édesanyám is azt akarná, hogy folytassam a versenyt!

Sokan nem értik, hogy lehet képes egy olyan tragédia után, mint édesanyja elvesztése, újra és újra színpadra állni, Gabriela Spanic szerint azonban ez volt a lehető legjobb döntés.

Két hete, épp a Dancing with the Stars élő adása után értesült arról Gabriela Spanic: szeretett édesanyja elhunyt. Norma asszonyt – helyi szokásokhoz híven – nem sokkal később el is temették, így a színésznőnek esélye sem volt elutazni a búcsúztatására. Ennek ellenére sokakban felmerült a kérdés: hogy lesz képes folytatni a versenyt?







Szombaton 31 pontot kapott Spanicék produkciója a zsűritől © Dombóvári Tamás

A Paula és Paulina sztárja a Ripostnak árulta el: úgy érzi, édesanyja is támogatná abban a döntésben, amit hozott.

Édesanyám is azt akarná, hogy tovább versenyezzek. Azt mondaná, hogy menjek és csináljam tovább. Tudom és a szívemben érzem, hogy büszke lenne rám – mondta Gabriela Spanic, akitől partnere, Andrei Mangra vette át a szót.

– Biztos vagyok benne, hogy az édesanyja nagyon büszke lenne Gabyra, aki szerintem a legjobb táncos volt ma este – dicsérte meg a partnerét Andrei Mangra.







A színésznő és partnere Gaby gyermekkori traumáját táncolta el © Dombóvári Tamás

Gaby Spanic egyébként szombati produkciójukban fiatalkori traumájával nézett farkasszemet.

– Tízéves koromban derült ki rólam, hogy diszlexiás vagyok. Ezzel a rendellenességgel valójában normális és teljes életet lehet élni, de tény, hogy sokkal többet kell dolgozni azért a jó eredményért – magyarázta a Ripostnak. Fellépésük előtti kisfilmjében pedig arról is beszélt: emiatt nem tudott igazán beilleszkedni.

– Sok tanárom és tanárnőm megalázott engem, a szüleim sem értettek meg. Nem szerettem iskolába járni, mert nem tudtam beilleszkedni. Azt hittem, azért, mert buta vagyok.