A szoknyáját is letépte tánc közben Pásztor Anna - videó

Igencsak forró tangót adott elő a szombati Dancing with the Stars utolsóként színpadra lépő versenyzőpárja, Pásztor Anna és Köcse György, akik Billie Eilish Bad Guy című slágerére táncoltak, méghozzá olyan vehemenciával, hogy Anna még a legelején letépte a szoknyáját is.

Mind a zsűri, mind a közönség azt hihette, hogy ez a koreográfia része volt, de az énekesnő elárulta: szó sincs erről, egyszerűen csak történt egy kis baleset.

Mindenesetre ez a végeredményen nem rontott, sőt: a zsűri végül 38 pontra értékelte a produkciót.