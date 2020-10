Képtelen volt folytatni az interjút, sírva fakadt Détár Enikő partnere - videó

Még alig kezdődött el a Dancing with the Stars szombati adása, máris kijutott a drámából: Détár Enikő és táncpartnere, Baranya Dávid produkcióját felvezető kisfilm ugyanis igazán megrázóra sikerült. A páros épp arról beszélt, milyen jól összerázódtak, illetve hogy Dávid azt hitte, jó, ha a műsor végére eljutnak erre a közelségi szintre, amikor egyszer csak a táncos srác képtelen volt folytatni az interjút. A könnyeivel küzdve fel is kellett kelnie, és egy picit kiszellőztetnie a fejét.

...és ekkor még csak a TV2 táncos showműsorának első produkciója előtt jártunk.