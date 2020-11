Döbbenetes információ: B. László VV Fanni eltűnésének napjára ígérte milliós tartozásának törlesztését

Bár előtte is sok dátum ki volt tűzve, a vádlott utoljára 2017. november 20-ára ígérte barátjának a milliók visszafizetését, amivel tartozott neki. Épp aznapra, amikor Novozánszki Fanni végleg eltűnt... Vajon véletlen lenne?

Bár előtte is sok dátum ki volt tűzve, a vádlott utoljára 2017. november 20-ára ígérte barátjának a milliók visszafizetését, amivel tartozott neki. Épp aznapra, amikor Novozánszki Fanni végleg eltűnt... Vajon véletlen lenne?

Újabb furcsa és elgondolkodtató részletet tudott meg a Bors az egykori valóságshow-szereplő rejtélyes gyilkossági ügye kapcsán, a hétfői tárgyaláson ugyanis az emberöléssel vádolt B. László egy régi barátja, Sz. István megdöbbentő információval állt elő dr. Farkas Gabriella bírónőnek. A férfi azt állítja, az egykori kajakosnak közel két millió forintot adott kölcsön, s a sok noszogatás hatására végül az addig csak ígérgető vádlott kitűzött egy újabb, fixnek tűnő napot a törlesztésre, ami épp egybeesik Fanni eltűnésének napjával...

– Egy idő után már nagyon dühös voltam rá, hogy folyton ígérget, de nem adja vissza a kölcsönt, és emlékszem egyszer az édesanyját is a számra vettem a telefonban, de mikor lenyugodtam, visszahívtam, és elnézést kértem tőle. Ekkortájt beszéltem vele utoljára, és akkor azt mondta, november 20-án tényleg megadja a pénzem

– emlékezett vissza Sz. István a 2017-es beszélgetésükre barátjával. A kitűzött időpont pedig pontosan az a nap volt, amikor Fanni szőrén-szálán eltűnt.







Rejtélyes egybeesés: pont aznap tánt el az egykori valószágshow-szereplő, amikor a vádlottnak rendeznie kellett volna milliós tartozását. Természetesen mindez lehet véletlen egybeesés is © Bors Archív

Hogy ez merő véletlen-e, és csak a sors furcsa fintora, hogy a történések összevágnak, még kérdéses, a vádlott ugyanis három éve állítja: nem akart és nem is lopott pénzt Fannitól, és nem is végzett vele.

A barát egyébként arról is beszélt, hogy bár B. László banki kölcsönökről, kintlévőségéről mesélt neki, és hogy ő is nagyon várja a pénzeit, a szüleitől és nagyszüleitől úgy tudta, a férfi már rég nem hitelképes, és a családi kasszát is kiürítette.

László visszafizetett 400 ezer forintot, ami valahogy el van felejtve a tanú részéről, ahogy az is, hogy munkával is törlesztette az adósságát. Arról nem is beszélve, hogy uzsorakamat miatt lett ennyi az összeg

– reagált a Borsnak B. László nagybátyja, dr. Brodmann Péter.







Számos fordulatot tartogatott a hétfői tárgyalás © Dombóvári Tamás

A fordulatok itt még nem értek véget a hétfői tárgyaláson, ugyanis fény derült egy érdekes ellentmondásra is:

Fanni barátnői a korábbi tanúvallomásaikban az állították a Fővárosi Törvényszéken, hogy a celeblány sosem ivott és drogozott, ugyanis szívritmuszavara miatt nagyon féltette az egészségét. Takarítónője viszont egészen más mondott…

– Fanni hűtőjében mindig volt pezsgő, és volt olyan is, hogy füves cigi maradványát találtam az erkélyen. Én magam nem láttam soha, hogy alkoholizál vagy drogozik, lehet csak a kuncsaftoknak volt bekészítve, de azt a saját fülemmel hallottam, hogy a telefonba azt mondja valakinek, hogy „oké pezsgőzhetünk, imádok pezsgőzni”…

– árulta el K. Ibolya, aki ezt pár nappal Fanni eltűnése előtt hallotta.







A mai napig rejtély, pontosan mi történt Fannival © Bors Archív

Mint tudott, B. László Fanni mélygarázsba cipelésekor – amit kamerafelvétel is rögzített – azt mondta az arra járó szomszédnak, hogy „Kicsit sok volt a pezsgő!”.

A vádlott egyébként három éve állítja, hogy a celeblány barátnője, B. Erika – aki tagadja, hogy Fanni ivott vagy drogozott volna – hívta őt oda, hogy segítsen Fannin, mert túlitta és túlszívta magát. Ezt támasztja alá a takarítónő vallomása is.