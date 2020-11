VV Fanni elrablója: Boldog apuka, de boldogtalan ember vagyok!

Miközben gyilkossággal vádolják, a házi őrizetben gyermeke fogant VV Fanni elrablójának. B. László kisfia egy hónapja látta meg a napvilágot, s a hétvégéket együtt tölti az édesapjával.

Miközben gyilkossággal vádolják, a házi őrizetben gyermeke fogant VV Fanni elrablójának. B. László kisfia egy hónapja látta meg a napvilágot, s a hétvégéket együtt tölti az édesapjával.

A Bors elsőként értesült arról, hogy a VV Fanni-ügy vádlottja, B. László édesapa lesz, úgy most azt is megtudtuk, hogy barátnője október elején világra hozta kisfiukat. Az öröme azonban nem lehet felhőtlen egy olyan édesapának, akinek a házi őrizetből biztosan a börtönbe vezet az útja.

Apukának boldog vagyok, embernek viszont boldogtalan, hiszen ott lebeg felettem Damoklész kardja

– szólalt meg a Borsnak B. László, akit immáron három éve, hogy letartóztattak Novozánszki Fanni elrablása miatt, s azzal vádolják, hogy meg is ölte az egykori valóságshow-szereplőt.







B. László tudja, hogy börtön vár rá, de állítja, hogy a gyilkossághoz semmi köze © Bors

– A család nevének tisztára mosása mellett most már azért is harcolok, hogy felnevelhessem a kisfiam – tette hozzá B. László, aki mint azt már sokszor állította lapunknak, az elkövetett bűnéért – azaz, hogy Fannit elvitte és átadta két férfinak – vállalja a felelősséget, s pontosan tudja, hogy emiatt börtön vár rá, de amellett továbbra is kitart, hogy nem ölt embert. Így gondolja ezt B. László korábbi ügyvédje és nagybátyja is.

– Nálunk egyetlen verzió van, hogy László a személyi szabadság megsértéséért kap büntetést. Ennek a legfelső határa öt év, de első elkövetőkre nem szoktak maximális büntetést róni. László ráadásul három éve előzetes letartóztatásban van, igaz, a házi őrizet miatt ezt mindössze két évnek számítják majd be, de így is azt gondolom reálisnak, hogy a vádlott pár hónapra megy majd csak vissza a börtönbe – mondta lapunknak dr. Brodmann Péter.







© Végh István

A nagybácsi arról is mesélt a Borsnak, hogy az egy hónapos kisfiú fényt hozott a megtépázott hírnevű családra, de a baba érkezésével most már nemcsak Lászlóért, hanem a kis jövevény sorsáért is aggódnak a vádlott szerettei.

– A pici tökéletesen egészséges, az anyukájával él egy másik városban és hétvégente jön az apukájához Dunaújvárosba. Ekkor tud egy kicsit apa és fia együtt lenni. Ilyenkor sétálnak, és László mindenben segít az anyukának – mondta a nagybácsi, akitől megtudtuk, hogy ha hónapokra, ha hosszú évekre kerül unokaöccse a rácsok mögé, akkor is van rá lehetőség, hogy olykor találkozzon a kisfiával, de nyilván gyermeke életének egy részéből kimaradna.







A feltételezett gyilkos hétvégente sok időt tölt családjával. Együtt sétálhat fiával. Képünk illusztráció © Shutterstock

A hétfői tárgyalás azonban újabb fordulatokat hozhat az ügyben, ugyanis újabb két tanút hallgat meg a bíróság.

Mint közismert, B. László 2017 novemberében a laká-sából a mélygarázsba cipelte, és az autója hátsó ülésére tette az ájultnak tűnő Novozánszki Fannit, amit videófelvétel is bizonyít. A rendőrség szerint az elrablás után gyilkosság történt, amiért szintén B. László a felelős, ám ezt a vádlott tagadja. A valóságshow-szereplő azonban azóta sem került elő, pedig a keresésébe még az amerikai FBI is segédkezett, akik Fanni holttestét a vádlott autójának GPS-jelei alapján a szalkszentmártoni bányatavakban kerestették, sikertelenül.