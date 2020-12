Cserpes Laura bevallotta: ilyen kapcsolatot szeretne

Nehéz idők állnak Cserpes Laura mögött. A csinos énekesnő jótékonykodással zárja az évet, s már azt is tudja, hogy mi lesz az újévi fogadalma.

Cserpes Laurának sok mindent újra kellett ter­veznie.

– Most minden eddiginél na­gyobb szükségük van az embe­reknek a lelkierejükre, hitükre, kitartásukra, hisz mint ahogyan több millióan a világon, úgy én is munka nélkül maradtam . A színházi felkéréseimet és a koncertjeimet is mind vissza kellett mondani, de bízom a legjobbakban, s remélem, hogy a jövő év már csak pozitív meglepetéseket tartogat mindannyiunknak – mond­ta lapunknak Laura, aki az idei év kapcsán Te vagy a Karácsony címmel új dallal rukkolt elő.







Laura a szüleihez hasonló, kivételes házasságot szeretne © Saját

Az énekesnő ezút­tal a nagyszülei nélkül karácsonyozik.

– Régóta nem láttam őket, na­gyon hiányoznak, de az a legfontosabb, hogy egészségben tudjam őket. Idén a szüleimmel és a négy testvéremmel fo­gunk karácsonyozni. Szeretnék egy komoly párkapcsolatot, családot, s olyan kivételes házasságot, mint amilyen a szüleimé is. Ők a követendő példa számom­ra, egy ilyen kapcsolathoz azonban elengedhe­tetlen a kölcsönös bizalom, a hűség, az őszinteség, a kitartás és a kommunikáció. Már azt is tu­dom, hogy mi lesz az újévi fogadalmam – vallotta be az énekesnő, aki a következő nagylemezén dolgozik, és a zongoratudását is szeretné fejleszteni.







Az állatokért mindig is nagy felelősséget érzett az énekesnő © Shutterstock

Laura két évvel ezelőtt csatlakozott a DORKO Loyality is Royality kampányához, amely immár hatodik alkalommal került megrendezésre. A jótékonysági esemény a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Kutyaiskolájának támogatása céljából jött létre, s eddig több mint 10 millió forintot sikerült összegyűjteni a vakvezetőkutya-ki­kép­ző központ számára. A fiatal énekesnő nem először jótékony­kodik.

Több karitatív tevékenységben is részt veszek, de az állato­kért mindig is nagy felelősséget éreztem. Én is kutyatartó vagyok, így hát nem is volt kérdés, hogy csatlakozom a kampányhoz

– fűzte hozzá az énekesnő.