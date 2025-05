Hajmásy Péter megszólalt az esküvőről: „Ne arról szóljon, hogy mikor esek össze”

Nádai Anikó a közösségi oldalán jelentette be, hogy elhalasztják az esküvőjüket Hajmásy Péterrel. A gyönyörű műsorvezető már korábban is fogalmazott úgy, hogy a nagy nap időpontja vőlegénye egészségi állapotától függ. Az üzletember most a Borsnak mesélt arról, hogy miért döntöttek az esküvő halasztása mellett.

Hajmásy Péter Nádai Anikó társaságában nehéz döntést hozott meg az esküvővel kapcsolatban (Fotó: Markovics Gábor)

„A betegségem miatt nem szeretném elrontani az esküvőnket”

„Most volt a napokban egy CT vizsgálatom és sajnos még egy értéket romlottak az eredményeim. Ezért nagyon nagy óvatosságra intettek most az orvosok az elkövetkezendő pár hónapban, mert úgy néz ki, hogy ősszel lesz egy szívműtétem. Emiatt pedig nem emelhetek, nem sportolhatok annyira, valamint nem mehet fel nagyon a vérnyomásom sem, tehát oda kell figyelni nagyon magamra” – kezdte lapunknak az üzletember.

A betegségem miatt nem szeretném elrontani az esküvőnket, mert mindenki miattam aggódna és engem figyelne a ceremónia közben. Senki nem tudná igazán jól érezni, elengedni magát az esküvőn. Így arra a döntésre jutottunk Anival közösen, hogy elhalasztjuk a lakodalmunkat, mert ilyen formában nem lenne sok értelme. Ne arról szóljon az esküvő, hogy mikor esek össze, hanem inkább a boldogságról és a szeretetről. Viszont egy év múlva szeretnénk megtartani a lagzit

– beszélt őszintén Nádai Anikó párja arról, hogy miért hozták meg drasztikusnak tűnő döntésüket.

Nádai Anikó kedvese igyekszik pozitívan gondolkodni

Hajmásy Péter már gyerekkora óta tudja, hogy szívritmuszavara van, és rendszeresen járt orvoshoz emiatt. Elmondta, hogy eddig is nagyon oda kellett figyelni az egészségére, de mióta nem annyira jók az értékei még óvatosabban kell csinálnia mindent. Azt azonban nem lehet tudni, hogy mi áll az eredmények rohamos visszaesése mögött, de Péternek mindent meg kell tennie azért, hogy az értékei javuljanak, ehhez pedig egy szívműtétet is be kell vállalnia.

Majd ha közeledik a műtét időpontja, akkor én is jobban bele leszek tojva, de a műtét az egyetlen megoldás. Ezt a betegséget és a helyzetet egyébként is csak úgy lehet kezelni, hogyha pozitívan állunk hozzá, különben beleőrül az ember. Ha másképp fogod fel, nem pozitívan, ahogy én az egész életemhez állok, akkor azt nem lehet épp ésszel kibírni. Nyilván nekem is vannak olyan pillanataim, amikor nagyon elszomorodok emiatt, de alapvetően erős vagyok és a családom szintén teljes mértékben támogat engem

– folytatta Hajmásy Péter azzal, hogy állapotára a szívműtét lehet az egyedüli megoldás.