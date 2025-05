Bejelentették: elhalasztja az esküvőjét Nádai Anikó

Korábban már pedzegették, hogy nem most mondja ki a boldogító igent Nádai Anikó és Hajmásy Péter. A gyönyörű műsorvezető a közelmúltban úgy fogalmazott, az esküvő időpontja Péter egészségi állapotától függ. A műsorvezető és párja, Hajmásy Péter már több mint három éve, 2022 januárja óta járnak jegyben, de úgy tűnik, a lagzira még várni kell...

Fotó: Szabolcs László / Bors

Anikó most egy bejegyzésben számolt be arról, hogy egyelőre nem tudják, mikor kötik össze hivatalosan is az életüket, egy azonban biztos: most csak a gyógyulásra koncentrálnak.

„Az elmúlt napokban több helyen is belefutottunk az esküvőnkkel kapcsolatos találgatásokba, úgyhogy gondoltuk, tisztázzuk a helyzetet. Peti egészsége most elsőbbséget élvez – az értékei sajnos romlottak, és elérkezett az a pont, amikor úgy érezzük, minden más várhat, csak Ő legyen jól. Ezért az esküvőt most elhalasztjuk. A nagy nap majd akkor jön, amikor jönnie kell – addig pedig élvezzük az életet úgy, ahogy van: együtt, szeretetben, humorral, néha kevés alvással, de annál több nevetéssel” – olvasható a posztjában.