Kulcsár Edina vállalkozása után G.w.M márkája is lehúzta a rolót: ezek a celebek nagyot buktak

Kulcsár Edina utolsó Braid me and more szalonja is bezárta kapuit, úgy tűnik, a négygyermekes édesanyának nem jött be a szépségipar, de férje G.w.M webshopja sem váltotta be a reményeket, mert a rajongók kiszúrták, már az a bolt sem működik. Persze nem a botrányhős páros az egyetlen, akiknek beletört a bicskája az üzleti életbe, ugyanis több celeb is kezdett már saját vállalkozásba, ami csúnya véget ért. Mutatjuk is kik ők.

Először Kulcsár Edina és G.w.M vállalkozása is bebukott, de nem csak ők veszítettek sokat (Fotó: László Szabolcs)

Kulcsár Edina országszerte és a fővárosban is több helyen nyitott hajfonós üzletet, ám ezek a szalonok sorra zártak be. Végül a napokban egy szemfüles olvasónk szúrta ki, hogy az utolsó még működő fonoda is befuccsolt. A Boráros tér szomszédságában található helyiségben már el is kezdődött az átalakítás, ami alapján szinte biztosak lehetünk benne, hogy az utolsó vár is elesett.

Kulcsár Edina után G.w.M is feladta

Több rajongónak is feltűnt, hogy a rapper weboldala egy ideje inaktív. Míg korábban az online áruház tele volt olyan termékekkel, amiken G.w.M neve és arcképe díszelgett, most már egyetlen darab sem található az oldalon. Úgy tűnik, ez a vállalkozás sem hozta meg a vágyott sikert a sztárpárnak, de nem csüggednek, ugyanis elmondásuk szerint több új projekten is dolgoznak.

G.w.M barber shoppal próbálta menteni Edina üzletét, miközben a saját webshopja is befuccsolt (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófi is belebukott a ruhákba

A műsorvezető még 2016-ban mutatta be saját ruhamárkáját Carnute néven, aminek egyszerre tulajdonosa, tervezője és arca is volt, ám úgy tűnik, az álom hamar szertefoszlott. A vállalkozás működése minden jel szerint már 2017-ben leállt, de Zsófi akkor még azt nyilatkozta, hogy csak időszakosan függesztették fel a gyártást. A cég azonban azóta sem indult be újra, sőt a közösségi oldalak sem aktívak 2016 nyara óta.

Kozso a vendéglátásban próbált szerencsét

Korábban az Ámokfutók frontembere is meglepő projektbe fogott, amikor megnyitotta a Zöld Teknős Barlangja – Native Teaházat. Ám a zenész igen gyorsan és zajosan bele is bukott a vállalkozásba, ugyanis a teázót rengeteg panasz érte, amik miatt rendőrségi nyomozás indult. Végül az ügy odáig fajult, hogy a helyet bezáratták, Kozsónak pedig áramlopás miatt bíróság elé kellett állnia.