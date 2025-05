Fotó is bizonyítja: Itt a vége, nincs tovább, Kulcsár Edináék befejezték

Vége, ennyi volt! Most már biztos, hogy lezárult egy fontos korszak Kulcsár Edina és férje, a rapper G.w.M életében.

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Kulcsár Edina még 7 évvel ezelőtt, 2018-ban indította útjára a Braid Me and More hajfonó vállalkozását. Elsőként az Aréna Plázában, majd később a XIII. kerület egyik frekventált részén, a Victor Hugo utcában, illetve a Boráros tér közelében is nyitott egy-egy üzletet, a biznisz pedig annyira bejött, hogy vidéken is elkezdett terjeszkedni. Egy darabig! A szerencse ugyebár - mint tudjuk - forgandó, így mára Edina több budapesti üzletében is le kellett húznia a rolót.

Elsőként a XIII. kerületi szalonról derült ki, hogy nem üzemel többé, lapunk értesülése szerint egy szépségszalon nyílik majd a helyén, ám munkálatokra utaló jeleket egyelőre nem lehet látni. Igaz, ezt még Kulcsár Edina és G.w.M igyekezett megmenteni, ugyanis egy barber shopot nyitott a rapper, de ez sem váltotta meg a világot: a nyitást követő pár hónapban már az ingatlan.com oldalán díszelgett a hirdetés, miszerint havi 220 ezer magyar forintért bárki átveheti az üzletet.

Ez egyben azt jelentette, hogy a IX. kerületi Boráros tér szomszédságában található üzlet az egyetlen, ahol még dolgoznak a szorgos hajfonó lányok. A Bors szemfüles olvasója azonban beszédes fotót juttatott el a szerkesztőségünkbe! Arról számolt be, hogy bizony a szóban forgó, Boráros téri fonoda is lehúzta a rolót!

„A környéken lakom, és a napokban észrevettem, hogy nagy a sürgés-forgás Edina hajfonodája körül. Jönnek-mennek az emberek, de nem azért, mert annyian szeretnének fonott hajat. Az üzletet gyakorlatilag kipakolták, ott több hajat nem fonnak be, az biztos. Tele van minden festékesdobozokkal és állványokat is láttam, amikor elsétáltam mellette. Sajnálom, mert korábban úgy láttam, azért nagy az érdeklődés, de hát nincs mit tenni: változik a divat, most már biztos nem trendi ez a fonás. Minden bizonnyal Kulcsár Edináék is úgy döntöttek, hogy inkább másba invesztálnak. Nehéz lehet elengedni egy ilyen üzletet” - morfondírozott olvasónk, Katalin, aki egy fotót is küldött a szalon jelenlegi állapotáról.