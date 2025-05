Különös pletyka terjed Újlipótvárosban: ez lesz a sorsa Kulcsár Edina hajfonodájának?

A négy gyermeket nevelő Kulcsár Edina még 7 évvel ezelőtt, 2018-ban indította útjára a Braid Me and More hajfonó vállalkozását. Elsőként az Aréna Plázában, majd később a XIII. kerület egyik frekventált részén, a Victor Hugo utcában, illetve a Boráros téren is nyitott egy üzletet, a biznisz pedig annyira bejött, hogy vidéken is elkezdett terjeszkedni. Egy darabig! A szerencse ugyebár - mint tudjuk - forgandó, így mára Edina több budapesti üzletében is le kellett húznia a rolót.

Vajon mi lesz Kulcsár Edina hajfonodájának helyén? (Fotó: Hot magazin)

Bár a Boráros téri szalon még várja a vendégeket, a bevásárlóközpontban és a XIII. kerületben már hiába keressük a szorgos hajfonó lányokat. Igaz, utóbbit még Kulcsár Edina és G.w.M igyekezett megmenteni, ugyanis egy barber shopot nyitott a rapper, de ez sem váltotta meg a világot. A nyitást követő pár hónapban már az Ingatlan.com oldalán díszelgett a hirdetés, miszerint havi 220 ezer magyar forintért bárki átveheti az üzletet. Furcsa módon, ekkor már nem a férfi hajvágószalon reklámja, hanem ismét a Braid Me and More díszeleg ott Kulcsár Edina arcával.

De meddig még?

Kulcsár Edina hajfonodájáról különös pletyka terjed

Bár a szalon hónapok óta üresen áll, a Bors fülébe érdekes pletyka jutott! Megtudtuk, hogy igen nagy a valószínűsége annak, hogy Kulcsár Edina hajfonodájának helyén egy szépségszalon nyílik.

„A környéken nagyon sok a szépségszalon, és jól is megy nekik, így nem is meglepő, hogy egy hasonlót terveznek a Kulcsár Edina hajfonoda helyére. Ha jól tudom, akkor a szalon hívószava a fiatalítás lesz, szóval a célközönség az érettebb korosztály lesz” – árulta el lapunknak egy bennfentes.

Nos, bár a tervek vélhetően már megvannak, a munkálatok még nem kezdődtek el. A hét elején ugyanis még mindig Kulcsár Edina arca díszelgett a bezárt kirakaton. A Braid Me oldalán egyébként egyértelműen látszik, hogy bolt bezárt, kívülről pedig így néz ki:

Így néz ki most Kulcsár Edina hajfonodája (Fotó: Bors)

Vajon mikor nyílik a helyén szépségszalon?