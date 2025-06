Kincsvadászok VIP: Szívszorító ok miatt árulja Andy Vajna családi örökségét Vajna Timi sógora

Ezt a tárgy Hongkongból van, az ő háza, nappalija tele volt ezzel a keleti stílussal. Azért nem tartjuk meg, mert nálunk teljes minimál berendezési stílus van otthon, meg van két gyermekünk, a konyhapult már így is le van verve a játékokkal. Ha most sikerül eladni, a bevételt jótékonysági célra fordítom, van egy kerekesszékes kézilabda csapat, kisbuszra gyűjtenek, minden összegnek örülnek, ez is menne oda!