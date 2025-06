Bunda volt? Sokan kifakadtak Katzenbach Andrea eredménye miatt

A Miss World 2025 véget ért, Magyarország képviselője, Katzenbach Andrea pedig már úton van hazafelé. Bár nem került be a Top 40 szépség közé, a közösségi médiában sokan őt tartják a mezőny egyik legszebb és legszerényebb versenyzőjének. A magyar szépségkirálynő Instagram oldalán elárulta, mit érez a versenyen elért eredménye kapcsán, finoman szólva is jobban meg van békélve vele, mint a követői.

Katzenbach Andrea Instagram oldalán elszabadultak az indulatok (Fotó: Instagram)

Katzenbach Andrea mindent beleadott

„Először is nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek a sok-sok támogatást! A döntőnek éppen most lett vége, és egy hosszú, izgalmas, olykor-olykor mentálisan nehéz, de nagyon boldog egy hónapot zártunk. Sajnos nem sikerült eredményt elérnem, de én tudom, hogy apait-anyait beleadtam” – vallotta be Katzenbach Andrea.

A magyar szépségkirálynő viszont nem szomorkodik, mert egy életre szóló kaland részese volt, amiből rengeteget kamatoztathat a jövőjére nézve is:

Számomra hihetetlen élmény, hogy ezt az egy hónapot Indiában tölthettem, rengeteg új kapcsolatra, barátságra tettem szert, és most már a világ bármelyik pontjára mehetek, mindig lesz kit felhívni

– árulta el a magyar szépségkirálynő.

Az emberek értetlenül állnak a döntés előtt

A bejegyzés alatt több száz komment érkezett, amelyekből egyértelműen kirajzolódik, hogy a magyar közönség számára Katzenbach Andrea valódi győztesként zárta a világversenyt.

Egy követő így vélekedett:

Most nézem a képeket... hát a top 6-ba jutott lányok közül te voltál a legszebb. Nagyon elkeserítő, hogy egy szépségversenyen semennyire nem számít már a szépség.

Egy másik kommentelő szerint a verseny kimenetele előre borítékolható volt:

„Nagyon szép voltál, az biztos, de láttam a versenyt, és taktika volt benne. Már az elejétől várható volt, hogy Miss Thailand nyeri meg, pedig nem volt kiemelkedően szép. Miss Etiópia például sokkal szebb volt nála!”

Katzenbach Andrea szépsége vitathatalan (Fotó: Instagram)

„Nekünk te vagy a győztes, Andi!”

Többen a pozitív megerősítés hangján szóltak hozzá Andi posztjához:

„Nem is értem… Gyönyörű vagy! Nekünk te vagy a győztes, Andi!” – írta egy kommentelő, míg egy másik így fogalmazott: