Katzenbach Andrea nehezen viseli, hogy elszakadt a családjától: újabb hírt adott magáról Indiából

Azelőtt sosem találkoztam még testközelből az indiai kultúrával, szóval egészen ismeretlen volt számomra, de nagyon érdekesnek találom, amit eddig tapasztaltam belőle. Volt szerencsénk mélyebben is megismerkedni a szokásaikkal, hagyományaikkal, több alkalommal is részt vettünk kézműves foglalkozáson, sőt, még egy szertartást is végignézhettünk. Mindenkinek szívből ajánlom, hogy legalább egyszer jöjjön el és tapasztalja meg személyesen ezt a nyüzsgő, színes és a miénktől annyira különböző világot