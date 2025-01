Ezért tűnt el Kandász Andrea: Elhagyta az országot és egy ideig nem tér vissza

Kandász Andrea új programmal készül 2025-re

A KandászMamik műsorvezetője fontosnak tartja az életben az egészséges életmódot, így többek között azt is, hogy mellőzze a gyógyszereket és helyette fűszereket használjon a főzéshez, mint mondja, jelenleg is tanulja kint a különböző fűszerek hatásmechanizmusát, illetve sokat jár főzni helyi séfekhez, hogy mindent elsajátíthasson a gyakorlatban is. – Ugyanúgy élünk itt is, mint otthon, csak itt előkészített programokat csinálunk. Most épp egy 45 év feletti nőknek szóló életvezető program kidolgozása van folyamatban, amiről szeretnék majd tévéműsort is forgatni és a meglévő közösségeimbe is szeretném bevinni.

Az lesz a lényege, hogy “álmodd magad újra”, vagyis, hogy hogyan lehet 45 év felett is hasonlóképp fittnek maradni testben és lélekben egyaránt akkor, amikor fizikailag már mégsem működik úgy a test, mint 25 évesen.

Andi tavaly végzett el egyébként egy pilatesoktatói képzést is, amellyel online tanfolyamokat tervez majd indítani. Eleinte a jóga helyett keresett magának a futás mellé egy másik mozgásformát, ami hatékony, segíti a test átalakulását és fiatalon tartja a sejteket, vagyis, ami megoldást ad olyan problémákra, amik a 45 év fölötti nőket érintik. – A pilates sok mindenre megoldást nyújt, például ruganyosak maradhatnak a testünk azon részei, amik már kezdenek elmerevedni.