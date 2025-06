T. Danny megint kiverte a biztosítékot: durva, hogy reagált az állapotáról szóló pletykákra

Minden jel arra utal, hogy T. Danny fülébe is eljutott, mennyire aggódnak érte a rajongói!

T. Danny stílusosan próbált meg reagálni az állapotáról keringő pletykákra Fotó: Bánkúti Sándor

Sokan úgy érzik, a tavalyi „év legfittebb előadójának” már nyoma sincs, sőt, Telegdy Dániel egyre rosszabb állapotba kerül. Az utolsó csepp a pohárban talán a Ki Mit Tube? fináléja volt, ahol a fiatal rapper meglehetősen furcsán próbálta meg értékelni a produkciókat, tette mindezt ráadásul élő adásban.

No, de mi is történt ott pontosan?

T. Danny állapota aggodalmat váltott ki

A kommentelők véleménye szerint egyrészt minősíthetetlen, hogy a zenész izzadtan, zsíros hajjal jelent meg, amit csak tetézett, hogy a hangja is rekedt volt, így nehezen, gyakorlatilag alig lehetett érteni, amit mond. Ráadásul akadtak, akik úgy érezték, néhány mondatának nem igazán volt még értelme sem.

„Az egész Ki Mit Tube zsűri röhögött rajta, biztos nem engedtem volna színpadra így berekedve, izzadva, remegve” – jelentette ki a műsor egyik nézője.

Ezzel a hozzászóló valószínűleg arra utalhatott, hogy Puskás Peti sokat viccelődött a zsűritaggal amiatt, hogy hol egyszavas válaszokkal, hol pedig hosszú, véget nem érő körmondatokkal értékelte a produkciókat.

„Zsűritagként nem baj, ha elmagyarázza az ember, hogy egy produkció miért tetszik neki. Szerintem ez egy előny tud lenni, de akkor írjuk körül” – szúrt oda Puskás a rappernek nevetve.

T. Danny nem hagyta szó nélkül a pletykacunamit: Frappánsan próbált reagálni, de...

A Ki Mit Tube fináléja után gyakorlatilag napokig ment a találgatás arról, mi is történhetett T. Danny-vel, aki a Dancing with the Stars-ban nyújtott teljesítményével mindenkit lenyűgözött tánctudásával. Sokak szerint Danny elindult azon a bizonyos lejtőn, aminek nem lehet tudni, hol a vége, rossz társaságba keveredhetett, valamint a Kecskés Enikővel történő szakítása is megviselhette. Sajnos a hírnév velejárója, hogy ha valaki furcsa állapotban jelenik meg élő adásban, azt az újságírók is észreveszik. Így több médium is beszámolt a rapper furcsa viselkedéséről. A rajongók természetesen vártak tőle valamiféle magyarázatot, leginkább azt, hogy mindenkit megnyugtasson. Ez azonban nem igazán történt meg.