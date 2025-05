Zámbó Krisztián nyugtatja az öccsét, aki kiakadt egy Jimmy dalokat játszó zenekarra

Ez a zenekar apám slágereit dolgozza át különböző zenei stílusokban, ami amúgy nem lenne probléma, de könyörgöm! Ez sz..r. Persze lehetne ezt viccnek is felfogni, de emberek fizetnek azért, hogy ezt a zenekart játszani hallhassák. Tehát ahogy a mellékelt ábra is mutatja, fellépésre hívják őket. Pénzért. Úr isten. Mondjuk már megszoktam, hogy minden jöttment pénzt csinál apu nevéből. És a kommentelők egy része szerint, én élek ezzel vissza. A zenekar logojáról pedig már nem is beszéljünk, szerintem elég ízléstelen. De ki tudja, lehet, hogy egyszer én is elmegyek az egyik fellépésükre. Lehet, hogy ez csak egy olyan vicc, amit én nem értek. De srácok! Találjatok ki valami egészen mást, mert az nagyon gagyi.