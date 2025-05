Veréb Tamás megnősült, titokban mondta ki az igent Demi Lovato – Fotók!

Veréb Tamás eljegyzése is meglepetésként érte a rajongókat év elején, de már meg is érkezett az újabb örömhír, a pár két nappal ezelőtt egybe is kelt. A friss házasok eddig sem teregették ki a magánéletük minden részletét, így érthető, hogy a nagy napot is szerették volna a lehető legmeghittebben eltölteni. Persze nem ők az egyetlen sztárpár, akik így döntöttek, Demi Lovato és Kaly Roland is a titkos esküvőre szavazott, mutatjuk a fotókat.

Januárban került sor Koltai Vivien és Veréb Tamás mesebeli eljegyzésére, amit most egy gyönyörű, titokzatos esküvő is követett Fotó: hot! archív

Veréb Tamás és Koltai Vivien nagy napjára május 24-én került sor, akárcsak Demi Lovato és Jordan Lutes zenész. A világhírű sztárpár 3 év után kötötte össze az életét Los Angelesben, és bár az eljegyzésről lehetett tudni, az esküvő részleteit igyekeztek a lehető legnagyobb titokban tartani, ami sikerült is. Ugyan szárnyra kaptak a pletykák, de végül a frigyről csak utólag értesültek a lapok és a rajongók is.

Veréb Tamás kollégája is hasonlóan döntött

A Sztárban Sztár Leszek! Kaly Rolandja 10 év után döntött úgy, hogy összeköti az életét szerelmével, Ernával. A szerelmesek szintén idén májusban mondták ki a boldogító igent, és bár korábban beszélt az előkészületekről, Kaly Roland esküvője végül titokban zajlott le. A szűk körű szertartás utána fiatalok jövőre tervezik a nagyszabású lagzit.

Árpa Attila esküvője az egész országot meglepte, sokan azt sem tudták, hogy kibékültek Alexandrával Fotó: Móricz István

Árpa Attila és Alexandra is titokban házasodtak

Az egykori Nagy Ő és volt kedvese 2024 elején kezdhették újra kapcsolatukat, miután 2022-ben szakítottak, de sokáig ezt is csak találgatásokból lehetett sejteni. Végül Árpa Attila és Czakó Alexandra augusztusban össze is házasodtak, ami teljesen ledöbbentette a rajongókat. A színész és 19 évvel fiatalabb felesége azóta a gyermekvállalásról is beszéltek.

Senki sem tudta, hogy Cserpes Laura férjhez ment

A gyönyörű énekesnő szintén utólag avatta be a médiát élete legszebb napjának részleteibe, ugyanis a legnagyobb titokban ment férjhez augusztus végén. Az Ázsia Expressz gyönyörű sztárja mindig is óvta a magánéletét, így nem meglepő, hogy a nagy napról is csak utólag árult el részleteket. És bár sokan úgy sejtették, a váratlan esküvőt talán majd gyermekáldás követi, egyelőre nincs szó arról, hogy bővülne a család.