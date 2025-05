„Egy nap, amire mindig emlékezni fogunk” – teljes titokban megnősült a Sztárban Sztár győztese – fotó

Már egy ideje rátalált a szerelem Veréb Tamásra, a színész szívét ugyanis kolleganője, Koltai Vivien rabolta el még 2023-ban. A páros szerelme azóta is rendületlen volt, olyannyira, hogy egy ideje sejthető volt, hogy a későbbi életület is együtt képzelik el, így bármikor sor kerülhet az esküvőre.

Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Ezt bizonyította a Vivien egy néhány hónappal korábbi szerelmes fotója is, amelyhez azt írta: „Nem, nem házasodtunk össze”, mire kedvese, Tamás azt a kommentet fűzte hozzá, hogy: „Még”. Ekkor még csak egy esküvői magazinnak álltak modellt. Most azonban a hétvégén a legnagyobb titokban valóban kimondták az igent, amelyről a közösségi oldalikon számolt be a sztárpár.

2025. 05. 24. Egy nap, amire mindig emlékezni fogunk

– írta Veréb Tamás, a Sztárban Sztár egykori győztese a Facebook-oldalán megosztott fotókhoz.

Gratulálunk!