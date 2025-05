Tilla oldalán elszabadult a pokol: Magyar divattervező fenyegeti a TV2 sztárjait, hogy kitálal a magánéletükről

Tilla imádja a kollégáit, pláne azokat, akikkel évtizedek óta dolgozik együtt. Majka, Ördög Nóra, Stohl András és Liptai Claudia a szűk baráti körébe tartozik, akikkel rendszeresen szerveznek privát bulikat is. Most is épp egy csapatépítőre utaztak, erről a TV2 műsorvezetője egy vidám posztban számolt be a Facebook oldalán. A kommentre, ami kisvártatva a fotóhoz érkezett, azonban nem lehetett felkészülve... A szintén a TV2-nél, dolgozó Már Róbert, divattervező egy meglehetősen furcsa hozzászólást írt, ami először viccnek tűnt, de aztán egyre inkább szürreálissá vált a rá érkezett reakciókra adott válaszaitól.

Tilla csapatépítő bulija szürreális kommentháborút váltott ki az emberekből (Fotó: Tilla/Facebook)

Tilla Facebook oldala csatatérré változott

A fotóhoz a műsorvezető mindössze annyit írt, hogy: „Micsoda buli! Hosszú hétvége hétfőn!” Erre meglehetősen sok gratuláló hozzászólás érkezett, sokan dicsérik a képernyősöket, hogy milyen jó, hogy ilyen jó barátok, és többen jó pihenést kívántak a csapatnak. Kivéve Már Róbert, a TV2 egyik sokat foglalkoztatott divattervezője, aki a következő sorokat biggyesztette a sztárok fotója alá:

Nahát engem nem hívtak!... Végül is csak 10 évet dolgoztam! Mindenki imádkozzon, ne érjek rá könyvet írni! Többet tudok mindenkiről, mint szeretne!... kivéve Tilla! Viszont az összes résztvevőről vannak első sorból élményeim. Válások, megcsalások, családi hisztik munka közben. Szeretők…. Házas szeretők! Mindenki vegye magára a maga ingjét! Volt, aki meleggel állt össze nő létére.

A divattervező egyelőre nem tudni, hogy viccel vagy komolyan gondolja a fenyegetéseket (Fotó: Facebook)

A divattervező soraira több kommentelő is reagált, sokan kikérték maguknak, hogy ilyen stílusban nyilatkozzon meg, mások pedig irigységgel vádolják, szerintük azért ír ilyen tartalmú üzeneteket Tilla nyilvános oldalára. A történésekre a TV2 műsorvezetője eddig nem reagált, nyilvánosan legalábbis nem, így egyelőre nehéz kitalálni, hogy viccesnek gondolja a fenyegetést, vagy épphogy nem? Ami biztos, hogy még nem távolította el az oldaláról sem a kommenteket, sem Már Robit...