Kiderült, hova vezetett a Tankcsapda távozó gitárosának első útja a búcsúkoncert után

Azért csinálom ezt a kis videós bejelentkezést, mert az az előző sztorijaimból ki is derülhetett, a búcsúkoncert utáni reggelen én elindultam egy motoros túrára egy barátommal, és azóta is úton vagyok. S mivel ma van a szülinapom, szeretném megköszönni, olyan mennyiségű üzenetet és jókívánságot kapok mindenféle formában, írásban, hangüzenetben, videóban, hogy egyszerűen nem térek magamhoz… Most itt vagyunk Bosznia-Hercegovinában valami kimondhatatlan nevű városkában, tegnap Montenegróban voltunk, holnap megyünk tovább, egy nagyon jó kis lélekemelő, agykitisztító motortúráról van szó és ti ezt is bearanyoztátok, hogy ennyien gondoltatok rám. Tök jó érezni, hogy így velem vagytok!