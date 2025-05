„Egyre gyengülök" - eljött a lemondás időszaka, állapotáról vallott Szinetár Miklós

Megjelent a ma is roppant népszerű legendás művész legújabb, nyolcadik könyve. Szinetár Miklós az Önéletrajzszerűség és egyebek című életrajzi sorozatának harmadik részében a rendszerváltástól napjainkig meséli el sztorijait, történeteit.

Szinetár Miklós felesége, Hámori Ildikó is boldogan mosolygott a könyvbemutatón (Fotó: Bors)

Szinetár Miklós végleges döntést hozott az egészsége miatt

A könyvbemutatón jól látszott, hogy a kétszeres Jászai Mari-díjas színházi, opera-, televíziós és filmrendező, aki februárban ünnepelte a 93. születésnapját szellemileg és fizikailag is irigylésre méltóan friss. De Szinetár Miklós bevallotta: sajnos állapota már nem engedi meg sem egy új munka, sem egy új könyv bevállalását, mert nem biztos benne, hogy be tudná fejezni…

„Egyre gyengülök, nem tudom, hogy meg tudnám-e már írni. Tavalyelőtt még boldogan vállaltam volna az Operában új rendezést, kaptam is felkérést, de már nem vállalnék. A régieket szívesen felújítom, de újat már nem mernék. A könyvből is sok minden kimaradt, de úgy néz ki ezek már ki is maradnak!”

Szinetár Dóra édesapja azt is elárulta, hogy bár a könyvbemutatóra autóval érkezett, amit ő vezetett, ez már nem sokáig lesz így.