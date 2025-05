Szinetár Miklós őszinte vallomása: A feleségemnek rengeteget köszönhetek!

A feleségemnek rengeteget köszönhetek! Nélküle nem itt állnék, nem tartanék itt. Még a könyvemet is neki adom oda elolvasni és mindig nagyon okosakat mond. Ő nagy kritikusom, hallgatok is a véleményére, a tanácsára, nem véletlenül neki szoktam először megmutatni a kéziratot, másnak nem nagyon. Én is kritikus vagyok természetesen magammal, nem véletlen, hogy ez a három könyv, az három év volt. Nagyon nehezen lettek kész, folyton átírtam őket, folyton javítottam, folyton arányokat néztem. Sokan kérdezik, most is elhangzott, hogy lesz-e negyedik rész. Nem tudom, nem hiszem, persze van bennem még leírnivaló, maradtak még történetek, de már nem merem ígérni, hogy elkészülnék vele! Egyelőre ennek örülök, hogy ez megvan!