Kiderült, miért nem hordja Rubint Rella a gyűrűjét: reagált az aljas pletykákra

Rubint Rella Instagram-oldalán az utóbbi időben nem igazán lehetett a férjével, Novothny Soma focistával közös posztokat látni. Így a rajongóik aggódni is kezdtek, hogy talán valami gond lehet a házasságukkal. Rubint Réka unokahúga most el is mondta az igazat a kapcsolatukról. Úgy tűnik, a kommentelőknek élénkebb a fantáziája a kelleténél.

Novothny Soma és Rubint Rella házassága válságba került? A fiatal feleség tisztázta a pletykákat Fotó: Mediaworks archívum

Rubint Rella férje utoljára januárban tűnt fel a csinos edző közösségi oldalain, ahol korábban rendszeres szereplő volt, ahogy ez a sztárpároknál megszokott. A rajongók ezt már önmagában aggasztó jelnek tekintették, hiszen a legtöbb celebszakítás esetében ez volt az első intő jel. Egyesek azt is látni vélték, hogy a tartalomgyártó már ki is követte Somát ezeken a felületeken, de mint kiderült, ez egyáltalán nem igaz, sőt a pletykák sem.

Egy szó sem igaz az egészből, nyugodtan fel lehet hívni Somát is. Minden rendben velünk

Rubint Rella edzései és az egészséges táplálkozás mellett, csak barátnőivel posztol közös fotókat Fotó: Markovics Gábor

Rubint Rella nem hordja a gyűrűit

Van, aki arra is felfigyelt, hogy a fitneszedző legutóbbi fotóin már nem látható rajta sem a jegygyűrűje, sem pedig a karikagyűrű, aminek persze sok más oka is lehet, Rella el is árulta, mi az.

Egy hajóúton voltam a családommal, ahová nem vittem magammal a gyűrűket, mert féltem őket. Természetesen ez előfordul, de szó sincs arról, hogy nem hordom őket

– mondta.

Soma oldalán nem látható változás

A pletykák ellenére Novothny Soma Instagram-oldalán nem történt változás, a leírásában továbbra is szerepel felesége neve egy jegygyűrű emojival, és továbbra is követi Rellát. Az persze való igaz, hogy az utolsó közös, szerelmes fotót 2024 májusában, tehát egy évvel ezelőtt posztolta, de a sportolóra eddig is jellemző volt, hogy leginkább szakmai tartalmakat oszt meg, nem pedig a magánélete részleteit. Ugyanez az influenszerről nem mondható el, de most elárulta Rella, mi az oka annak, hogy mostanában sokat tartózkodik Magyarországon, amíg férje Lengyelországban focizik.

Szerintem mindenkinél, aki külföldön él előfordul az, hogy hiányzik neki a családjak, éppen ezért is mentem el velük egy közös nyaralásra. Itthon pedig azért vagyok többet az utóbbi időben, mert dolgozom, ebbe nem kellene ilyesmiket belelátni

– tisztázta a helyzetet Rubint Rella.