Egy korszak lezárult: új fejezet kezdődik Rubint Rella életében - Videó

Rubint Rella néhány évvel ezelőtt boldogan jelentette be, hogy felvették a Semmelweis Egyetem Táplálkozástudományi szakember képzésére. Ezzel pedig egy álom vált valóra számára.

Rubint Rella újabb diplomát szerzett, táplálkozásszakértő lett Fotó: Markovics Gábor

Most pedig keresve is nehéz lenne nála boldogabb embert találni, hiszen Rubint Réka unokahúga kézhez kapta diplomáját, így táplálkozásszakértő lett belőle. A csinos fitneszedzőnek ezzel edzői végzettsége és élelmiszermérnöki diplomája mellett most már újabb képesítés is van.

Új fejezet kezdődik

- jelentette be Rubint Rella, aki a diplomaosztóról egy rövid videós összeállítást is megosztott az Instagram-oldalán.

Mutatjuk Rubint Rella videóját: