„XIV. Leó pápában hagyomány és megújulás is van” - Szandi örül Robert Francis Prevostnak

Nagyon szimpatikus, hogy tovább viszi Ferenc pápa hagyatékát, fiatalos, lendületes, ami tetszik. Igazán jó benyomást keltett, hogy beszédét nem csak olvasta, hanem rögtönzött gondolatait is megosztotta a világgal. Alázattal áll hozzá az előtte álló szolgálathoz, köszönetet mondott a megválasztásáért a püspöknek és a megboldogult Ferenc pápának is kifejezte háláját. XIV. Leó pápa szemléletében a hagyomány és a megújulás is ott van, fontos számára az elfogadás ami a mai világban úgy gondolom, elengedhetetlen.