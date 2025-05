Palvin Barbara uralta a vörös szőnyeget a cannes-i filmfesztiválon - Galéria

Palvin Barbara idén is lenyűgözte a közönséget a 2025-ös Cannes-i Filmfesztiválon, ahol többféle stílusban mutatta meg kifinomult divatérzékét az eddigi napokon.

Palvin Barbara Balenciaga estélyije beragyogta az estet (Fotó: Gisela Schober)

78. Cannes-i Filmfesztivál: A megszokott színvonalat és minőséget hozta

A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál a világ egyik legrangosabb és legismertebb filmes eseménye, amely minden év májusában kerül megrendezésre a francia Riviérán, Cannes városában. Az 1947-ben alapított fesztivál célja, hogy bemutassa és díjazza a világ filmművészetének legkiemelkedőbb alkotásait. A fesztivál fődíja az Arany Pálma (Palme d'Or), amelyet a legjobb játékfilmnek ítélnek oda, emellett számos más díjat is kiosztanak, például a legjobb rendezőnek, színésznek és színésznőnek járó elismeréseket. A Cannes-i Filmfesztivál azonban nemcsak emiatt fontos, hanem azért is, mert lehetőséget biztosít a filmkészítőknek, hogy bemutassák munkáikat egy nemzetközi közönségnek, és kapcsolatokat építsenek a filmipar más szereplőivel. A 78. Cannes-i Filmfesztivált idén május 13-a és 24-e között zajlik, a rendezvény zsűrielnökének Juliette Binoche francia színésznőt kérték fel. A fesztivál egyik fénypontja Robert De Niro volt, aki díszvendége volt az ünnepségnek és aki tiszteletbeli Arany-pálma díjat vehetett át. Az amerikai színész mesterkurzust is tartott a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján, amelyen pályafutásának kulisszatitkairól mesélt. A nívós esemény másik fénypontja természetesen Palvin Barbi, aki közöl egy tucatnyi rendezvényre kapott meghívót az eddigi napokon, és mindegyiken beragyogta az étert hibátlan megjelenésével. Legyen szó vörös szőnyeges gáláról, vagy egyszerű délutáni sajtóeseményről.

Palvin Barbara bugyindarágja mindent vitt

A Die My Love című film premierjén Barbi egy pánt nélküli, egyedi készítésű Balenciaga estélyiben jelent meg, amelyet egy Longines Mini Dolcevita karórával egészített ki. Az összhatás egyszerre volt elegáns és modern, tökéletesen illeszkedve a fesztivál kifinomult hangulatához. A nappali eseményeken egy szürke Self-Portrait twill midi ruhát viselt, amelyet egy Polène Mokki táskával egészített ki, ennek a ruhának a stílusa egyébként némileg szokatlan volt tőle, noha ez is csodásan állt neki. A fesztivál egyik esti eseményén Palvin Barbara egy merész, nadrág nélküli szettben jelent meg, amely egy mélyen dekoltált felsőből és extramini, csipkés aljú shortból állt. Barbinak nem ez az első minishortos megjelenése idén, hiszen a Victoria’s Secret afterparty-ján is egy hasonló szettre esett a választása. Egy ilyen összeállítás egy fehérnemű bemutatón még inkább indokolt, de egy filmfesztiválon gyakorlatilag bugyiban végigvonulni a nagyestélyik között lássuk be, őrületesen vagány húzás.