Megőrülnek az emberek Palvin Barbara és férje láttán: kétségtelenül ők a vörös szőnyegek királyi párja – galéria

Palvin Barbara neve a divat iránt egy kicsit is érdeklődők körében és világszinten egyaránt jól ismert. A magyar modell hazai viszonylatban értelemszerűen a legkedveltebb híresség, de világszerte elismerésre méltó rajongói körre tett szert, hiszen Palvin Barbara Instagram-oldala több mint húszmillió követőt számlál.

Palvin Barbara és férje legutóbb Dylan magyarországi filmbemutatója kapcsán látogatott haza (Fotó: Mediaworks)

De mitől akkora szenzáció, amikor Palvin Barbara és férje együtt mutatkoznak?

Barbi és Dylan története kicsit sem hétköznapi. Dylan Sprouse 2018-ban, Instagramon keresztül vette fel a kapcsolatot a modellel, amelyre ő eleinte nem válaszolt, később azonban egymásra találtak. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, néhány évvel később, 2023-ban házasodtak össze Magyarországon, Palvin Barbara szüleinek birtokán.

A páros elképesztően természetes: távol állnak a mesterkéltségtől, és minden egyes közös fotójukon érződik a köztük lévő mély szeretet. Barbi és Dylan kapcsolata üdítően hat a sokszor mesterkélt celebvilágban, rajongóik imádják a közvetlenségüket, a humorukat és azt, hogy nem játsszák meg magukat. Közösségi média platformjaikon sokszor osztanak meg egymásról vicces, őszinte pillanatokat, noha legtöbb bejegyzésük természetesen munkával és fotózásokkal kapcsolatos. Ők az élő példa rá, hogy a hírnév és a siker mellett is lehet valódi, jól működő párkapcsolatot ápolni. Rengeteg közös fotózáson is részt vesznek, a nagyobb márkák sokszor együtt is előszeretettel felkérik őket különböző projektekre.

A vörös szőnyegen nem csupán megjelennek, hanem egyenesen történetet mesélnek: történetük pedig a természetességről, a hitelességről és az egymás iránti mély tiszteletről szól. Nem játszanak szerepet a nyilvánosság előtt, viselkedésük elképesztően emberi. Mindemellett tökéletes kontrasztot is alkotnak: míg Barbi a kifinomult, nemzetközi szupermodell, Dylan a laza, kicsit bohókásabb férj szerepében fürdőzik. Nagyon jól kiegyensúlyozzák egymást, és látszik, hogy tényleg boldogok együtt, minden közös megjelenésük alkalmával elképesztően sikkesek.

Palvin Barbara férje büszke, hogy felesége a világ egyik legszebb nője

Bár sokakban felmerülhet a kérdés, hogy Dylan nem féltékeny-e Barbira, a hírekben erről egy fél szó sem esik, nem véletlenül. Egyszer ugyan korábban felmerült, hogy Dylan esetleg megcsalta Barbit, de ezeket a pletykákat Barbi mosolygós és boldog közös képekkel cáfolta akkor.