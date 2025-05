Erre senki sem számított: mindenki erről beszél Orosz Barbara búcsúzása kapcsán

Péntek reggel váratlan személyi cseréről számolt be a TV2: elköszöntek a Mokka egyik arcától, Orosz Barbara műsorvezetőtől. A döntést egyelőre sem Barbi, sem a csatorna nem indokolta meg, a kommentelőknek azonban határozott véleménye van a történtekről.

Orosz Barbara hirtelen távozása mindenkit meglepett (Fotó: Mediaworks Archív)

Ezt gondolják a nézők Orosz Barbara távozásáról

„A stílus maga az ember” – kezdte közösségi oldalán a búcsúzkodást Orosz Barbi, miután körbejárta a magyar sajtót a távozásának híre.

„Ezért én tisztelettel megköszönöm ezt a tizenöt évet amit a TV2-ben tölthettem. Nem lehetek elég hálás a fantasztikus stábunknak, a műsorvezető társaimnak, a vendégeinknek, a szerkesztőinknek, rendezőinknek, operatőreinknek, a vezérlő minden egyes munkatársának, a hangosítóknak, a kellékeseknek, stylistoknak, a beauty szekciónak, a portásoknak!” – hálálkodott a szőkeség, köszönetet mondva még a korábbi sok pozitív visszajelzésért is. De ez a múlt, mi a helyzet a jelennel?

A mai világban kicsikét sem meglepő jelenség, hogy az internetezőknek mindenről meg van a véleménye, és egy részük ezt nem is rejti véka alá. Az viszont már ritkaság számba megy, ha egy témát illetően ilyen nagy az egyetértés. Orosz Barbara távozása esetében pedig mindenki ugyanazt gondolja.

„Imádunk! Örök díva” – méltatta a stílusos műsorvezetőt egy kommentelő.

„Nekem személy szerint Te voltál a kedvenc női műsorvezetőm a Mokkában. Biztos vagyok benne, hogy ezek után is megtalálod az utadat. Nagyon sok sikert kívánok neked és tedd meg, hogy semmiképpen sem változol meg!” – bókolt egy újabb.

„Hiányozni fogsz a Mokkából. Szerintem emelted a műsor színvonalát a kedvességeddel, nőiességeddel, bájoddal” – kedveskedett egy harmadik is, míg többen a Tűsarok című műsorát is kedves nosztalgiával emlegették fel.

Még a Házasság első látásra Juditja is megnyilvánult:

Ne idegelj! Most láttalak és nem is mondod? Annyira elvagyok a férjeimmel meg a Renátával, hogy nem olvastam a sajtót… Nagyon sajnálom! Sok sikert a továbbiakban!

– biztatta Fecső Judit.

„Bolondozzunk többet, tapasztaljunk, kalandozzunk”

Az a kommentekből is kiderült, hogy a nézők számára sem teljesen világos, hogy mi történhetett. Közösségi oldala tanúsága szerint Barbi mindenesetre készen áll a továbblépésre: pénteken az ágyban heverő cicájáról posztolt: alighanem ő is sokáig lustálkodott mellette, kihasználva, hogy nem kell többé korán kelnie. Néhány napja pedig egy buborékfújóval mókázott, és ezeket a sorokat írta: amik a történtek fényében új értelmet is nyertek:

„Bolondozzunk többet, tapasztaljunk, kalandozzunk a természetben, engedjük meg magunknak, hogy kicsit szélesebbre tárjuk a szívünket és nyitva tartsuk a szemünket… Buborékfújóra fel!”