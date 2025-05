Nagyon aggódik most mindenki Ördög Nóra miatt: komoly okunk van nyugtalankodni

Ördög Nóra az ország kedvenc műsorvezetője, és bizony az emberek előszeretettel követik nyomon, hogy mikor mit csinál. Nóri két gyermek után is fantasztikusan csinos, ezért azonban sokat is tesz. Az egyik nagy szenvedélye a jóga, amit azonban most extrém körülmények között gyakorolt.

A két bolond, aki szakadó esőben jógázik duplaszivárvány alatt

- írta a sztorijához Nóri, amit azonban a videón mutatott, az sokakat megrémített.

A műsorvezető ugyanis valóban szakadó esőben vonult ki a szabad ég alá jógázni, így most sokan attól tartanak, hogy esetleg megbetegedett.