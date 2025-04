Nem bírják ki könnyek nélkül a rajongók: magához ölelte Ördög Nóra gyermekeit

Nánásiék mindig is szívesen posztoltak a munkájuktól kezdve, egészen a családi pillanatukig a közösségi oldalaikon. Nemrégiben, az Instagramjukon tettek közé egy rendkívül aranyos fotót - a követőik nagy örömére - ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Nánásiék szeretik megosztani a legcukibb pillanataikat is /Fotó: YouTube

Nánásiék meghitt családi pillanata

A népszerű házaspár nagyon fontosnak tartja a minőségi időtöltést gyermekeivel a rendkívül változatos munkájuk mellett, ami nemcsak a családi nyaralásaikon és egyéb közös élményeikben merül ki, hanem akár egy közös pihenésben is. Múlthét vasárnap posztoltak egy igazán cuki, összebújós fotót, ahol felülnézettből fotózott Ördög Nóra gyermekeivel és a család kutyusával pihen a kanapén. Mici (11) és Vencel (10) szorosan bújnak édesanyjukhoz, ami még meghittebbé teszi a fotót.

Vasárnap: a kanapé, a káosz és a kollektív kóma napja.

- írta a bejegyzése mellé Ördög Nóra.

Időnként nekik is pihenni kell

Nánási Pál és Ördög Nóra rendkívül mozgalmas és változatos munkarendje mellett, a közös családi vállalkozásaikra is jut elég idejük, ami a hatalmas időbeosztást igényel, főleg ha a gyermekeikkel is szeretnének minőségi időt tölteni. Mindig odafigyelnek egymásra és igyekeznek mindent megtenni, hogy senki ne szenvedjen hiányt. Gondosan oda figyelnek, mit és hogyan osztanak meg a követőikkel, sajnos még így is kapnak elég kritikát az emberektől. A házaspár fontosnak tartja, hogy a pörgős hétköznapok mellett jól kipihenjék magukat, amit meghatározza a még a produktívabb napok sikeres teljesítését.